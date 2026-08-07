/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பிய கைதி சிக்கினார்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:52 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
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தேனி:தேனி மாவட்ட சிறைவாசலில் போலீசாரை தள்ளிவிட்டு தப்பி ஓடிய வருஷநாட்டை சேர்ந்த கணேசன் 23, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருட்டு வழக்குகளில் கணேசனை போடி போலீசார் ஏப்.,9 ல் கைது செய்தனர். தேனி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திவிட்டு, தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் அடைக்க அழைத்து சென்றனர். சிறை வாசலில் போலீஸ் ஏட்டுக்கள் சந்தோஷ், பாலாஜியை தள்ளிவிட்டு கணேசன் தப்பி ஓடினார். இதுபற்றி கண்டமனுார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர். மழைவாழ் பகுதியை சேர்ந்த கணசேனை மலைப்பகுதிகளில் போலீசார் தேடினர். 4 மாதங்களுக்கு பின் கணேசனை அகமலையில் போடி போலீசார் கைது செய்து அவரை மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.