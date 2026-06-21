தனியார் வங்கி மேலாளரிடம் ரூ.1.76 லட்சம் மோசடி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:44 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:40 PM
தேனி:அல்லிநகரத்தை சேர்ந்தவர் அன்சர் 32. இவர் பழனிசெட்டிப்பட்டியில் தனியார் வங்கி மேலாளர். இவர் மூன்று கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்துகிறார். இந் நிலையில் ஜூலை 22ஆம் தேதி இவரை அலைபேசியில் மர்ம நபர் தொடர்பு கொண்டார். அவர் தன்னை ஒரு வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு திட்ட அதிகாரி எனக் கூறி அறிமுகம் செய்து கொண்டார். அன்சரின் கிரெடிட் கார்டில் புதிய கடன் திட்டம் ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆனதாக கூறினார். அத்திட்டத்தை ரத்து செய்ய பைல் ஒன்றை மர்ம நபர் அனுப்பி வைத்தார்.
அதை கிளிக் செய்த அன்வர், அவர் கூறியபடி தனது வங்கி கணக்கு விவரங்கள், ஓ.டி.பி., யை கூறினார். இதையடுத்து அவரது மூன்று கிரெடிட் கார்டுகளில் இருந்து ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.1.76 லட்சம் எடுக்கப்பட்டதாக குறுந்தகவல் வந்தது. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த அன்வர், தேனி சைவர்களின் போலீசில் புகார் செய்தார். எஸ்.ஐ., தாமரைக்கண்ணன் இதுபற்றி வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றார்.