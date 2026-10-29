கேரளாவில் நவ.3 முதல் தனியார் பஸ்கள் ஸ்டிரைக்

UPDATED : அக் 28, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:06 PM
கம்பம்: கேரளாவில் பெண்களுக்கு அரசு பஸ்களில் இலவச பயணத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி, நவ.3 முதல் தனியார் பஸ்கள் ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட உள்ளதாக தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் விடியல் பயணம் என்ற பெயரில் குறிப்பிட்ட சில டவுன் பஸ்களில் மட்டும் இலவச பயணத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. தற்போது த.வெ.க. ஆட்சியில் விடியல் பயணம் வெற்றி பயணமாக மாற்றி தொலை தூர பஸ்களிலும் பெண்கள் இலவசமாக செல்ல அனுமதி வழங்கி உள்ளனர்.
இதே போல கேரளா வாசம் பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரில் இலவசமாக பெண்கள் அரசு பஸ்களில் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அங்குள்ள தனியார் பஸ்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் குறைந்த கட்டணம் ரூ.15 என நிர்ணயிக்கவும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு சலுகை கட்டணம் ஒரு ரூபாய் என்பதை ரூ.5 ஆக உயர்த்த வலியுறுத்தி வரும் நவ 3 முதல் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளன. கேரளாவில் உள்ள ஆறு தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் கூட்டாக இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளன. கேரளாவில் அரசு பஸ்களை விட தனியார் பஸ்களே அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.