பிரச்னையும், தீர்வும்... பிரசவ வார்டு வழியாக எடுத்து செல்லும் பிரேதங்களால் அச்சம்: தேனி மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை வார்டுகள் உள் நோயாளிகள் பீதி
பிரச்னையும், தீர்வும்... பிரசவ வார்டு வழியாக எடுத்து செல்லும் பிரேதங்களால் அச்சம்: தேனி மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை வார்டுகள் உள் நோயாளிகள் பீதி
UPDATED : அக் 24, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:02 PM
தேனி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பிரசவம், குழந்தைகள் வார்டுகள் வழியாக பிரேத பரிசோதனை செய்த பிரேதங்களை எடுத்து செல்வதால் நோயாளிகள், உறவினர் அச்சப்படுகின்றனர்.
தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் இருந்தும்கேரளாவில் இருந்தும் சிகிச்சைக்காக தினமும் 2 ஆயிரம் பேர் வந்து செல்கின்றனர். இங்கு அவசர சிகிச்சை, மகப்பேறு உள்பட பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்கு நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இம் மருத்துவமனையில் விபத்து,நோய் பாதிப்புகளால் சுமார் 15 பேர் உயிரிழக்கின்றனர். இறந்தவர்களை பிரேத பரிசோதனை செய்து அடகத்திற்காக உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கின்றனர்.
ஒப்படைக்கப்படும் உடல்கள் குழந்தைகள் பிரிவு, பிரசவ வார்டு வழியாக மருத்துவமனை வளாகத்தின் முன்பக்கமாக கொண்டு செல்லகின்றனர். வார்டுகளில் சிகிச்சை பெற்று இறந்தவர்களையும் பிரேத பரிசோதனைக்காக இதே வழியாக கொண்டு வருகினறனர். பிரேதங்களை கொண்டு வரும் போது பிரசவம், குழந்தைகள் வார்டில் உள்ள நோயாளிகள், உறவினர்கள் அச்சமடைகின்றனர்.
வார்டுகள் வழியாக இறந்த உடல்களை கொண்டு வராமல் பிரேத பரிசோதனை அரங்கிற்கு செல்ல மாற்று பாதை அமைக்க வேண்டும். அதே போல் பரிசோதனை முடிந்து ஒப்படைக்கபடும் உடல்கள் வெளியே செல்வதற்கு அமைக்கப்பட்ட கேட் மூடியுள்ளதை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். பொதுமக்கள் கருத்து:
நோயாளிகள் மன உளைச்சல்
கிருஷ்ண பிரபா, தேனி நகராட்சி கவுன்சிலர்: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து முன்பக்க நுழைவு வாயில் வழியாக உடல்கள் எடுத்து செல்வதை மருத்துவமனை நிர்வாகம் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. தீவிர சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளோர் கண் முன்னே சடலங்கள் எடுத்து செல்வதால் மன உளைச்சல் அடைகின்றனர். எனவே இறந்த உடல்களை எடுத்து செல்ல பின்பக்க பாதையில் ஆம்புலன்ஸ்கள் வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாதை பூட்டியதால் சிரமம்
மகேந்திரன், மாவட்ட செயலாளர்,தென் இந்திய பார்வாட் பிளாக் கட்சி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை கட்டியபோது பிரேத பரிசோதனை கூடம் அருகே உடல்களை வெளியே எடுத்து செல்ல தனிப்பாதை அமைக்கப்பட்டது. சில ஆண்டுகள் முன்பு இப்பாதையை மருத்துவமனை நிர்வாகம் பூட்டியது. இதனால் தற்போது பிரேதங்களை மருத்துவமனையில் பொது நுழைவு பாதையில் கொண்டு செல்கின்றனர். இது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் நோயாளிகளை சேர்த்தவர்கள் மனதை சங்கடப்படுத்துகிறது.
தீர்வு
மதுரை ரோட்டுடன் பாதையை இணைக்கலாம்
தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரியில் பிரேத பரிசோதனை முடித்து உடல்களை எடுத்து செல்ல அமைக்கப்பட்ட பாதையை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அப்பகுதியில் குவிந்துள்ள குப்பை அகற்றி பாதையை பயன்படுத்த வேண்டும். வார்டுகளில் இறந்தவர்களை பிரேத பரிசோதனை கூடத்திற்கு கொண்டு வர தனிப்பாதை அமைக்க வேண்டும். பழைய மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள சுற்றுச்சுவரை இடித்து நேரடியாக மதுரை ரோட்டுடன் பாதை அமைக்கலாம். இதன் மூலம் மருத்துவமனையின் முன் நுழைவு பகுதியை ஆம்புலன்சுகள் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படாது.