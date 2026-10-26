பாதாள சாக்கடை கழிவு நீர் மார்கெட்டில் திறந்தவெளியில் ஓடும் அவலம்: பெரியகுளம் நகராட்சியில் சுகாதார சீர்கேட்டில் மக்கள் தவிப்பு
பாதாள சாக்கடை கழிவு நீர் மார்கெட்டில் திறந்தவெளியில் ஓடும் அவலம்: பெரியகுளம் நகராட்சியில் சுகாதார சீர்கேட்டில் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 05:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:24 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் நகராட்சி தென்கரை காய்கறி மார்க்கெட்டில் மேன்ஹோல் வழியாக பாதாளச்சாக்கடை கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது. இதில் மார்கெட்டிற்கு வருவோர் சுகாதார சீர்கேட்டில் சிக்கும் அவல நிலை தொடர்கிறது. நகரின் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பெரியகுளம் நூற்றாண்டை கடந்த நகராட்சியாகும். மாவட்டத்தின் முதல் நகராட்சி என்ற பெருமை பெற்றது. 30 வார்டுகளை உள்ளடக்கிய பழமையான நகராட்சியில் குடியிருப்பு , வணிக நிறுவனங்கள் உட்பட 7,200 பாதாளச்சாக்கடை இணைப்புகள் உள்ளது. இவற்றிலிருந்து தினமும் 30 லட்சம் லிட்டர் கழிவுநீர் பம்பிங் செய்து சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பப்படும். நகரில் அடிப்படை வசதிகளான ரோடு, சாக்கடை வசதி, முழுமைபெறாமல் திரும்பும் திசையெல்லாம் கழிவுநீர் தேக்கம், மேன்ேஹால் வழியாக பல தெருக்களில் கழிவுநீர் வெளியேறும் அவலம் தொடர்கிறது.
சுணக்கத்தில் சுகதாரம்
பாதாள சாக்கடையில் பதிக்கப்பட்ட குழாய்கள் கழிவுநீர் வரத்திற்க ஏற்ப உரிய அளவிலான குழாய்கள் பதிக்கவில்லை. சிறிய சைஸ் குழாய்களில் சிறு அடைப்பு ஏற்பட்டாலே கழிவுநீர் ரோட்டில் வெளியேறுகிறது. பல இடங்களில் குடிநீர் குழாய்களில் சாக்கடை கலப்பதாக புகார் கூறுகின்றனர். சுகாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சுகாதார அலுவலர் பணியிடம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு சுகாதார ஆய்வாளர்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது ஒருவர் மட்டுமே உள்ளார். அவரும் மருத்துவ விடுப்பில் சென்றதால் சுகாதாரம் சுணக்கத்தில் உள்ளது.
பெரியகுளம் தென்கரை தினசரி மார்க்கெட்டில் சில நாட்களாக பாதாளச்சாக்கடை மேன்ஹோல் வழியாக ரோட்டில் கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது. அசுத்தமான நீரில் மக்கள் நடந்து செல்கின்றனர். கழிவு நீர் ஓடும் இடத்திலேயே காய்கறி விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது. மார்க்கெட் பகுதியை சுற்றியுள்ள மாமுண்டி சந்து, மார்க்கெட் குறுக்கு தெரு, நடுத்தெரு குடியிருப்பாளர்களில் சிலர் காய்ச்சலினால் அவதிப்படுகின்றனர். இவை தவிர தென்கரை சுதந்திரவீதி, தெற்கு தெரு, இந்திராபுரித்தெரு, தண்டுப்பாளையம் பள்ளிவாசல் தெரு, பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு, வடகரை மில்லர் ரோடு, வைத்தியநாதபுரம் உட்பட 15 க்கும் அதிகமான இடங்களில் மழை பெய்தாலே மேன்ஹோல் வழியாக பாதாளச்சாக்கடை கழிவுநீர் பீறிட்டு வெளியேறும் அவலம் நீடிக்கிறது.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
சுகாதாரசீர்கேட்டால் வியாபாரம் பாதிப்பு
ராஜ்குமார், வியாபாரி, பெரியகுளம்:
தினசரி மார்க்கெட்டிற்கு அதிகளவில் மக்கள் வந்து செல்வார்கள். பண்டிகை நாட்கள் வருவதால் கூடுதலாக பொதுமக்கள் வருகை உள்ளது. மார்கெட்டிற்குள் சில நாட்களாக பாதாள சாக்கடை மேன் ேஹால் வழியாக கழிவுநீரில் வெளியேறுகிறது. இதில் நடந்து வர சங்கடப்பட்டு பலர் கடைகளுக்குள் வராமலே மற்றொரு நாளைக்கு காய்கறி வாங்கி கொள்ளலாம் என திரும்புகின்றனர். இதனால் வியாபாரம் பாதிக்கிறது. நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்.
இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்பு:
நாகஜோதி, தென்கரை, பெரியகுளம்
மார்கெட்டில் ஒரு புறம் பாதாளச்சாக்கடை கழிவுநீர் ஓடுகிறது. மறுபுறம் மக்கள் நடந்து செல்லும் பாதையை ஆக்கிரித்து வியாபாரிகள் கடை நடத்துகின்றனர். இதனால் நடந்து செல்ல முடியவில்லை. ஒழுங்கற்ற பேவர் பிளாக் கற்களால் சிறிய மழைக்கு சேறும் சகதியுமாக மாறி விடுகிறது. நகராட்சி அதிகாரிகள் மார்க்கெட்டில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வேண்டும்.
நவீன வாகனங்கள் எங்கே
செல்வி, வடகரை, பெரியகுளம்.
நகரின் பல பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை கழிவு ஆறாக ஓடுகிறது. நகரின் சுகாதாரம் நாளுக்கு நாள் மிக மோசமாகி வருகிறது. பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் ரோட்டில் ஓடுவதை தடுக்க வேண்டும். நகராட்சிக்கு முப்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் வாங்கப்பட்ட கழிவுநீர் உறிஞ்சும் வாகனம் 3 ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் உள்ள நிலையில் மேலும் ரூ.42 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பாதாளச்சாக்கடை தூய்மைப்பணிக்கு வாங்கப்பட்ட 'ரோபோடிங்' மிஷின் எங்கே உள்ளது என தெரியவில்லை.
குப்பையால் அடைப்பு
நகராட்சி பொறியாளர் மோகன்ராஜ், 'பொதுமக்கள் வீட்டில் உள்ள பாத்ரூமில் குப்பை, பழைய துணி, குப்பையில் கொட்டும் பொருட்களை பாத்ரூமில் போடுகின்றனர். இதனால் பல இடங்களில் அடைப்பு ஏற்படுகிறது. இரு தினங்களாக பாதாளச்சாக்கடையிலிருந்து ஒன்றரை டன் குப்பை, மண் அள்ளப் பட்டுள்ளது. ஒரு வாரத்தில் 10 க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மேன்ஹோல் வழியாக கழிவுநீர் வெளியேறுவதாக புகார் வந்தது. அதனை சீரமைத்துள்ளோம். மார்க்கெட் பகுதியில் சீரமைக்கும் பணி நடக்கிறது என்றார்.
தீர்வு
பெரியகுளத்தில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் ரோட்டில் வெளியேறுவதை தடுக்க உடனே சீரமைப்புபணி துவங்க வேண்டும். பழுது நீக்கும் நவீன வாகனங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும். சுணக்கத்தில் உள்ள சுகாதாரபணிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
படங்கள்
படங்கள்
பிரச்னையும் தீர்வும்
பொறியாளர் மோகன்ராஜ்: