பிரச்னையும் தீர்வும்.... இணைப்பு ரோடு இன்றி பயன்பாட்டிற்கு வராத பாலம்: விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பரிதவிப்பு
பிரச்னையும் தீர்வும்.... இணைப்பு ரோடு இன்றி பயன்பாட்டிற்கு வராத பாலம்: விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:46 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி புள்ளிமான்கோம்பை அருகே வைகை ஆற்றின் குறுக்கே ரூ 8.5 கோடி மதிப்பில் கட்டிய நடுகோட்டை -–ஏ.வாடிப்பட்டி இணைப்பு பாலத்தின் பணிகள் முடிந்து இரு ஆண்டாகியும் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.
பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கிராமங்களை இணைக்க ஏ.வாடிப்பட்டி அருகே வைகை ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் அமைக்க பொதுமக்கள், விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து நபார்டு வங்கி நிதி உதவி திட்டத்தில் ரூ. 8.5 கோடியில் வைகை ஆற்றின் குறுக்கே ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம் நடுகோட்டை, பெரியகுளம் ஒன்றியம் ஏ.வாடிப்பட்டி ஆகிய கிராமங்களை இணைக்க பாலம் கட்டப்பட்டது. பாலம் அமைத்து இரு ஆண்டுகள் ஆகிறது. ஆனால் பாலத்தில் இருந்து இணைப்பு ரோடுகள் அமைக்காததால் போக்குவரத்து துவங்க வில்லை. இந்த பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் ஆண்டிபட்டியில் இருந்து குறைந்த துாரம், நேரத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடி இன்றி வத்தலகுண்டு செல்ல முடியும்.
ஏமாற்றமளிக்கிறது
கோபியர் கண்ணா, பெருமாள்பட்டி:
பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி பகுதியில் இருந்து குள்ளப்புரம் வழியாக ஏ.வாடிப்பட்டிக்கு பஸ் வசதி உள்ளது. ஏ.வாடிப்பட்டியில் இருந்து ஆண்டிபட்டி வத்தலகுண்டு செல்ல போதிய பஸ் வசதி இல்லை. இங்கிருந்து வேளாண் விளை பொருட்களை வத்தலகுண்டு, ஆண்டிபட்டி கொண்டு செல்ல விவசாயிகள் சிரமமடைகின்றனர். ஆண்டிபட்டியில் இருந்து நடுகோட்டை, ஏ.வாடிப்பட்டி, விராலிப்பட்டி, வழியாக வத்தலகுண்டு செல்ல அமைக்கப்பட்ட புதிய பாலம் இணைப்பு ரோடு அமைக்காமல் பயன்பாட்டிற்கு வராதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. தற்போது ஆண்டிபட்டியில் இருந்து புள்ளிமான்கோம்பை, ராமநாயக்கன்பட்டி, ரெங்கப்ப நாயக்கன்பட்டி, விராலிப்பட்டி வழியாக வத்தலகுண்டு செல்வதற்கு 5 கி.மீ., தூரம் அதிகம் செல்ல வேண்டி உள்ளது.
நோக்கம் நிறைவேறவில்லை
காட்டமுத்து, நடுக்கோட்டை:
ஆண்டிபட்டியில் இருந்து புள்ளிமான் கோம்பை வழியாக வத்தலகுண்டு செல்லும்போது ரங்கப்பநாயக்கன்பட்டி, விராலிப்பட்டியில் குறுகலான ரோட்டால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. ஆண்டிபட்டியில் இருந்து குறைந்த தூரத்தில் வத்தலகுண்டு செல்ல அமைக்கப்பட்ட இந்த பாலத்தின் நோக்கம் நிறைவேற வில்லை.
தனியார் வாகனங்கள் இந்த பாலத்தில் பயணிக்கின்றனர். ஏ.வாடிப்பட்டியில் இருந்து வத்தலகுண்டு,ஆண்டிபட்டி செல்ல 2 கி.மீ., தூரம் புதிய பாலத்தின் வழியாக நடந்து சென்று பஸ் ஏறுகின்றனர்.
கட்டுப்பாடு அவசியம்
ராஜமுருகன், நடுக்கோட்டை:
புதிய பாலம் அருகே உள்ள பாசன கால்வாய் மேல் உள்ள சேதம் அடைந்த குறுகலான பாலத்தில் குவாரி, கிரஷர் பகுதியில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான லாரிகள் கடந்து செல்கின்றன. இதனால் பழைய பாலத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படலாம். கனரக வாகனங்கள் செல்ல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்றார்.
தீர்வு: பாலத்தின் இருபுறமும் இணைப்பு ரோடு அமைத்து பாலத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். கால்வாய் பாலத்தை பலப்படுத்தி அகலப்படுத்த வேண்டும். ஆண்டிபட்டியில் இருந்து நடுகோட்டை, ஏ.வாடிப்பட்டி வழியாக பெரியகுளம், வத்தலகுண்டு செல்ல கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கினால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள், மாணவர்கள் பயனடைவார்கள்.