மாவட்ட போலீஸ் துறைக்கு சொந்த டிரோன்கள் வாங்குவது அவசியம்: குற்றவாளிகளை கண்காணிப்பு பணிக்கு பயன்படுத்த உதவும்
மாவட்ட போலீஸ் துறைக்கு சொந்த டிரோன்கள் வாங்குவது அவசியம்: குற்றவாளிகளை கண்காணிப்பு பணிக்கு பயன்படுத்த உதவும்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:38 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
தேனி: தேனி மாவட்ட போலீஸ் துறையில் சொந்த டிரோன்கள் இல்லாததால் வாடகைக்கு வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. குற்றவாளிகளை கண்காணிக்க சொந்த டிரோன்கள் வாங்க வேண்டும் என போலீசார் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் தேனி, பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, போடி, உத்தமபாளையம் ஆகிய 5 சப் டிவிஷன்கள் உள்ளன. இதில் தேனி, பெரியகுளத்தின் கீழ் 5 போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும், ஆண்டிபட்டி, உத்தமபாளையத்தில் தலா 9, போடியில் 8 போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் செயல்படுகின்றன. இதுதவிர சைபர் கிரைம், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு, மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு, போக்குவரத்து பிரிவு மற்றும் சப் டிவிஷனுக்கு தலா ஒரு அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனும் உள்ளன. மாவட்டத்தில் சுமார் 2000 போலீசார் பணி செய்தாலும் பல ஸ்டேஷன்களில் போலீஸ் பற்றாக்குறை உள்ளது.
டிரோன்கள் இல்லை
இந்நிலையில் கொலை, கொள்ளை, வாகன திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றங்கள் நடப்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. அதனை தடுக்க இரவு ரோந்து பணிஒதுக்கப்படுகின்றன. எனினும் சமீபமாக பெரியகுளம், தேனி பகுதிகளில் போலீசார் மீது தாக்குதல்கள், மாவட்ட சிறை கைதிகள் தப்பி ஓட்டம் போன்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகளை பிடிக்க போலீசார் டிரோன்களை வாடகைக்கு எடுத்து பயன்படுத்தினர். குற்றச்சம்பவங்களை கண்காணிக்க தற்போது டிரோன்கள் உதவி அவசியமாகும். பொது இடங்களில் மதுக்குடிப்பவர்களை கண்காணிக்க வாடகைக்கு டிரோன்கள் வாங்கி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் தேனி மாவட்ட போலீஸ் துறைக்கு சொந்தமாக ஒரு டிரோன் கூட இல்லை. இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் திருமண போட்டோகிராபர்கள், யூடியூபர்களிடம் டிரோன்களை வாடகைக்கும் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உள்ளது. சில நேரங்களில் அண்டை மாவட்ட போலீசிடம் இருந்து பெற வேண்டி உள்ளது. மலைப்பகுதிகள், கரடுகள் அதிகம் உள்ள மாவட்டத்தில் அங்கு போலீசார் ரோந்து செல்வது கடினம். டிரோன்கள் பயன்படுத்தினால் ஹாட்ஸ்பாட் பகுதிகளை சுலபமாக கண்காணிக்க முடியும்.
சப் டிவிஷனுக்கு ஒரு டிரோன்
மாவட்டத்தில் சப்-டிவிஷனுக்கு ஒரு டிரோன் கொள்முதல் செய்தால் உதவியாக இருக்கும். இரவில் ரோந்து பணியில் உள்ள போலீசார் சென்சிட்டிவ் பகுதிகளை, ஒரு இடத்தில் இருந்தபடி கண்காணிக்கலாம். இதுபற்றி போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'போலீஸ் துறைக்கு அரசு ஒதுக்கப்படும் நிதி சம்பளம், நிர்வாக செலவுகள், சிறப்பு படைக்கு செலவிடப்படுகிறது. கணினி போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் கொள்முதலுக்கு ஒதுக்கும் நிதியில் இருந்து டிரோன்களை வாங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என்றனர். ரோந்து பணிகளில் டிரோன்களை பயன்படுத்தினால் குற்றவாளிகள் எப்போதும் போலீஸ் கண்காணிப்பில் இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படும்.