செங்கல் சூளைகளில் உற்பத்தி நிறுத்தம்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:39 PM
கம்பம்: தொடர் மழை காரணமாக 10 நாட்களாக கம்பம் பகுதி செங்கல் சூளைகளில் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கம்பத்தில் 35 செங்கல் சூளைகள் உள்ளன. செங்கல் உற்பத்திக்கு தேவையான மண், களிமண், செம்மண் கம்பத்திலும், போடி பகுதியில் இருந்து வருவதால் மண் விலை அதிகமாகிறது. தொழிலாளர் கூலி, விறகு உள்ளிட்ட செலவினங்கள் அதிகம். எனவே ஆயிரம் செங்கல் ரூ.6700 கிடைக்கிறது. மிஷின் கல் ரூ 8500 வரை கிடைக்கிறது. தொடர் மழை காரணமாக கடந்த 10 நாட்களாக செங்கல் சூளைகளில் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மிஷின் சூளைகளில் கணிசமாக உற்பத்தி நடைபெறுகிறது.
இது தொடர்பாக கம்பம் செங்கல் சூளை உரிமையாளர் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், ‘தொடர் மழையால் உற்பத்தியை நிறுத்தி விட்டோம். விற்பனையும் குறைவாக உள்ளது. இதனால் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியாத நிலை. மழை குறைந்தால் மீண்டும் உற்பத்தியை துவக்க முடியும்,’என்றார்.