தீபாவளிக்காக காட்டன் சேலைகள் உற்பத்தி, விற்பனை அமோகம்: கூடுதல் தேவைக்கு வெளியூர்களில் இருந்தும் கொள்முதல்
தீபாவளிக்காக காட்டன் சேலைகள் உற்பத்தி, விற்பனை அமோகம்: கூடுதல் தேவைக்கு வெளியூர்களில் இருந்தும் கொள்முதல்
UPDATED : அக் 23, 2026 06:02 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ஆண்டிபட்டி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டத்தில் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்தி, விற்பனை அமோகமாக நடந்து வருகிறது. சேலைகளுக்கான ஆர்டர் அதிகமாவதால் கூடுதல் தேவைக்கு வியாபாரிகள் வெளியூர்களில் இருந்து சேலைகள் கொள்முதல் செய்கின்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், கொப்பையம்பட்டி, முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம், சண்முகசுந்தரபுரம் பகுதிகளில் நெசவுத்தொழில் நடந்து வருகிறது. கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கைத்தறிகள் மூலம் சேலைகள் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருந்த இப்பகுதி நெசவாளர்கள் கூடுதல் உற்பத்திக்காக பெடல் தறி, விசைத்தறிகளுக்கு மாறிவிட்டனர். தற்போது இப் பகுதியில் 2 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான விசைத்தறிகள் செயல்படுகின்றன. 80, 60ம் நம்பர் நூல்களில் தரமான சாயத்துடன் பல வண்ணங்களில் சேலைகள் உற்பத்தி ஆகிறது.
ஆண்டு முழுவதும் விற்பனை விறுவிறுப்பு
இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் சேலைகள் தமிழகம் முழுவதும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. பொதுவாக காட்டன் ரக சேலைகளுக்கு கோடைகாலத்தில் அதிகப்படியான தேவை இருக்கும். தற்போது ஆண்டு முழுவதும் சேலைகள் விற்பனை தொடர்கிறது. தீபாவளியை முன்னிட்டு தற்போது உற்பத்தி செய்யப்படும் சேலைகள் உடனுக்குடன் விற்பனை ஆகிறது. ஆர்டருக்கு ஏற்ப சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. இதனால் வியாபாரிகள் உற்பத்தியாளர்கள் கூடுதல் தேவைக்காக வெளியூர்களில் இருந்து சேலைகள் கொள்முதல் செய்து சில்லறை விலை மற்றும் மற்றும் ஆன்லைன் மூலம் வியாபாரம் செய்கின்றனர்.
தேவை அதிகரிப்பால் வெளியூரில் கொள்முதல்
வியாபாரிகள் கூறியதாவது: சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம் உட்பட பல ஊர்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிக்கூடங்கள் செயல்படுகின்றன. நெசவாளர்கள் வீடுகளில் ஒன்று முதல் நான்கு தறிகள் அமைத்து சேலைகள் உற்பத்தி செய்கின்றனர். பிளைன், பேடு, புட்டா, கோர்வை, கட்டம், ஜரிகை பார்டர்கள் கொண்ட சேலைகள் இப்பகுதியில் உற்பத்தியாகிறது. ரகத்திற்கு தக்கபடி ரூ. 500 முதல் 1500 வரையிலான விலையில் சேலைகள் உள்ளன. கடந்த சில வாரங்களாக சேலைகளுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. தினமும் இப்பகுதியில் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சேலைகள் உற்பத்தியாகிறது. தேவை அதிகரிப்பால் வெளியூர்களில் இருந்தும் விசைத்தறிகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சேலைகளை வாங்கி வந்து தேவைகளை ஈடு செய்கின்றனர். இந்த ஆண்டு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளிடம் சேலைகள் இருப்பு அதிகம் இல்லை என்றனர்.