சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகள் இல்லாததால் பதவி உயர்வு பாதிப்பு
சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகள் இல்லாததால் பதவி உயர்வு பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:53 AM
தேனி மாவட்டத்தில் 6 நகராட்சிகள், 22 பேரூராட்சிகள், 130 ஊராட்சிகள் உள்ளன. பேரூராட்சிகளில் இரண்டாம் நிலை, முதல் நிலை, தேர்வு நிலை, சிறப்பு நிலை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நிலையில் இருந்து பணியாற்றி படிப் படியாக அனைத்து நிலை பேரூராட்சிகளிலும் பணியாற்றும் செயல் அலுவலர்களுக்கு மட்டுமே, உதவி இயக்குநர் என்ற பதவி உயர்வு கிடைக்கும்.
தேனி மாவட்டத்தில் இன்று வரை சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி ஒன்று கூட இல்லை. சிறப்பு நிலை இல்லாததால், இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்கள் பெரும்பாலானோர் தங்களின் பதவி உயர்விற்காக தொலை தூர மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. பல செயல் அலுவலர்கள் பணி ஓய்வு பெறும் வயதை நெருங்குவதால் பலரும் பதவி உயர்வு வேண்டாம் என எழுதி கொடுத்து விடுகின்றனர்.
சிறப்புநிலை அதிகரியுங்கள் இது பற்றி செயல் அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'தமிழகத்தில் 490 பேரூராட்சிகள் உள்ளன. இரண்டாம் நிலை 59, முதல் நிலை 190, தேர்வு நிலை 179, சிறப்பு நிலை 62 உள்ளது.
தமிழகம் முழுவதுமே சிறப்பு நிலை குறைவாக இருப்பதால், பல செயல் அலுவலர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கு முன்னரே ஓய்வு பெறும் நிலை உள்ளது .
எனவே அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கணிசமான எண்ணிக்கையில் சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகளை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.' என்கின்றனர்.
நிதி அமைச்சகத்தில் நிலுவை இந்நிலையில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சட்டசபை கூட்டத்தொடரில், தேனி மாவட்டத்தில் பழனிசெட்டிபட்டி, மேலசொக்கநாதபுரம் பேரூராட்சிகளை சிறப்பு நிலையாக தரம் உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அந்த அறிவிப்பு இன்று வரை நடைமுறைபடுத்தப்படவில்லை. புதிய அறிவிப்பை அமல்படுத்தும் போது, இரு சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகளுக்கும் கூடுதல் பணியாளர் நியமனம், நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு இருக்கும்.
இதற்கு நிதி அமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் அவசியம். எனவே இந்த அறிவிப்பு நிதி அமைச்சகத்தில் நிலுவையில் இருப்பதாக கூறுகின்றனர். தற்போதைய அரசு ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
பழனி செட்டிபட்டி, மேல சொக்கநாதபுரம் பேரூராட்சிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் உள்ளது.
வரி வருவாய், மக்கள் தொகை அடிப்படையில் சிறப்பு நிலை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது நடைமுறைப்படுத்தப் பட்டால், தேனி மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் செயல் அலுவலர்கள், பதவி உயர்விற்காக வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்வது குறையும் என செயல் அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.