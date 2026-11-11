பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு 1200 கன அடியாக உயர்த்த எதிர்ப்பு
பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு 1200 கன அடியாக உயர்த்த எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து தமிழகப் பகுதிக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு 1000 கன அடியில் இருந்து 1200 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் அவ்வப்போது பெய்த மழையால் நேற்று காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி அணை நீர்மட்டம் 122.85 அடியாக இருந்தது. (மொத்த உயரம் 152 அடி). அணைக்கு நீர் வரத்து வினாடிக்கு 1147 கன அடியாக இருந்தது. நீர் இருப்பு 3192 மில்லியன் கன அடி.
கடந்த சில தினங்களாக தமிழகப் பகுதிக்கு முதல் போக சாகுபடி மற்றும் குடிநீருக்காக வினாடிக்கு 400 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது. அணையில் உள்ள நீர் இருப்பு முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கும், தொடர்ந்து நடைபெற உள்ள 2ம் போக நெல் சாகுபடிக்கும் போதுமானதாக இருந்தது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் நீர் திறப்பு ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
மீண்டும் நேற்று காலை நீர்திறப்பு 1200 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இதனால் நீர்மட்டம் குறையும் சூழல் உள்ளதால், விவசாயிகள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: முதல் போக நெல் சாகுபடிக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் தண்ணீர் தேவை உள்ளது.தாமதமாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் 2ம் போக நெல் சாகுபடியின் போது பற்றாக்குறையை போக்க தற்போதுள்ள நீரை தக்கவைக்க வேண்டும். வழக்கமாக நவம்பரில் வடகிழக்கு பருவமழையால் நீர்மட்டம் உயரும். இதனால் இருபோக நெல் சாகுபடியையும் முழுமையாக செய்யும் வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால் தமிழக பகுதிக்கு நீர் திறப்பு 1200 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால்,நீர் இருப்பு விரைவாக குறைந்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலை உருவாகும். பலமுறை அதிகாரிகளுக்கு மனு கொடுத்துள்ளோம் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிகாரிகள் தன்னிச்சையாக நீர்திறப்பை அதிகரிப்பதால் பாதிக்கப்படுகிறோம் என்றனர்.