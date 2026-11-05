விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டியில் இந்திய கம்யூ., சார்பில் இந்தியன் வங்கி முன்பு அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறிய மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஒன்றிய செயலாளர் பிச்சைமணி தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தை விளக்கி இந்திய கம்யூ., மாவட்டக்குழு உறுப்பினர்கள் முனீஸ்வரன், மணவாளன் உட்பட பலர் பேசினர். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் பரமேஸ்வரன் முடித்து வைத்தார்.
போடி: விலை உயர்வை கண்டித்து இ.கம்யூ., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஒன்றிய செயலாளர் மணிகண்டன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட பொருளாளர் பாண்டி, மாவட்ட குழு உறுப்பினர் முருகேசன், ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., கட்டுமான சங்க மாவட்ட செயலாளர் பிரபு, இ.கம்யூ., போடி ஒன்றிய துணை செயலாளர் சின்ராஜ், போடி நகர செயலாளர் சத்யராஜ், துணைச் செயலாளர் அப்துல்ரகீம், நகர பொருளாளர் ஜெயராஜ், விவசாய தொழிற்சங்க உறுப்பினர் முருகன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.