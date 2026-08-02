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﻿ வனத்துறையை கண்டித்து வருஷநாட்டில் ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ வனத்துறையை கண்டித்து வருஷநாட்டில் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:32 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:32 AM

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கடமலைக்குண்டு: மலைக்கிராம மக்களை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருஷநாடு கிராமத்தில் பொதுமக்கள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

ஸ்ரீவி.,- மேகமலை புலிகள் காப்பகம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து புலிகள் காப்பகத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட மலைக்கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டனர். வாழ்வாதாரம் பாதிப்பதாக பொதுமக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மலைக்கிராம மக்களை வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் இரு மாதங்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பளித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து புலிகள் காப்பகத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையை வனத்துறையினர் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். இதனை கண்டித்து ஜூலை 26ல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அப்பகுதியில் கடையடைப்பு செய்து கடமலைக்குண்டுவில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.

இந்நிலையில் மலைக்கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வலியுறுத்தி வருஷநாடு கிராமத்தில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். பல்வேறு அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் தன்னார்வ அமைப்பினர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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