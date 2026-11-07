போக்குவரத்து சீரமைப்பில் அரசுதுறையினர் கண்ணாமூச்சி: மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி
போக்குவரத்து சீரமைப்பில் அரசுதுறையினர் கண்ணாமூச்சி: மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
தேனி: தேனி நேருசிலையை சுற்றி போக்குவரத்து சீரமைப்பில் போலீசார், நகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், வருவாய்த்துறையினர் கண்ணாமூச்சி காட்டுவதால் மக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
தேனி நேருசிலை சிக்னலில் கம்பம் ரோடு, மதுரை ரோடு, பெரியகுளம் ரோடு சந்திக்கின்றன. இந்த மூன்று முக்கிய ரோடுகளின் ஓரத்திலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. குறிப்பாக ஆட்டோக்களை ரோட்டை ஆக்கிரமித்து வரிசையாக நிறுத்துகின்றனர். இதனை பணியில் இருக்கும் போலீசார் கண்டு கொள்வதில்லை. அவர்களை கேட்டால் நெடுஞ்சாலைத்துறையை கைகாட்டுகின்றனர். நெடுஞ்சாலைத்துறையினரோ, நகராட்சி, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஒத்துழைப்பு இல்லை என ஒதுங்கி கொள்கின்றனர். அரசு துறை அதிகாரிகள் கண்ணாமூச்சியால் தினமும் நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்கள் தவிக்கின்றனர்.
பழைய பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் மினி பஸ்கள் அனுமதிக்காமல் மதுரை ரோடு, பெரியகுளம் ரோட்டில் தனி பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைத்துள்ளது போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது. ஆனால் இதை அரசு துறையினர் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர். அரசு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து நேருசிலை பகுதியில் போக்குவரத்தை சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.