ஆவின் நெய் தட்டுப்பாடு பொதுமக்கள் அவதி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:54 PM
சின்னமனூர்: பண்டிகை காலத்தில் பொதுமங்கள் விரும்பி பயன்படுத்தும் ஆவின் நெய் கிடைக்காமல் திண்டாடி வருகின்றனர்.
சின்னமனூர், கம்பம், தேனி உள்ளிட்ட உழவர் சந்தைகளில் ஆவின் கடைகள் மற்றும் தனியார்கள் பார்லர்கள் நடத்துகின்றனர். இது தவிர நகரங்களிலும் ஆவின் பூத்களில் பால், நெய், வெண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் நெய் அதிகமாக விற்பனையாகிறது. தற்போது தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், வீடுகளில் இனிப்பு மற்றும் பலகாரங்கள் செய்ய நெய் தேவைப்படும். உழவர் சந்தைகளில் உள்ள கடைகளில் ஆவின் நெய் தட்டுப்பாடாக உள்ளது.
இது குறித்து ஆவின் பூத்களில் விசாரித்த போது, ‘நெய் வேண்டும் என 10 நாட்களுக்கு முன்பே ஆர்டர் கொடுத்தோம். சப்ளை செய்யவில்லை. பொது மக்கள் நெய் கேட்டு வருகின்றனர். . இனி சப்ளை செய்தாலும் பலனில்லை. பண்டிகை கால வியாபாரம் அவுட்டாகி விட்டது.’என்கின்றனர்
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