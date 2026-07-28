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﻿ பொதுக்கழிப்பறை பராமரிப்பு இன்றி பூட்டியுள்ள அவலம்

﻿ பொதுக்கழிப்பறை பராமரிப்பு இன்றி பூட்டியுள்ள அவலம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:27 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:27 AM

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கடமலைக்குண்டு: கடமலைக்குண்டு -மயிலாடும்பாறை ஒன்றியம் பாலூத்து ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொம்புக்காரன் புலியூரில் பெண்கள் பொதுக்கழிப்பறை பராமரிப்பு இன்றி பூட்டி வைத்துள்ளதால் திறந்தவெளியை பயன்படுத்தும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

க.மயிலாடும்பாறை ஒன்றியம், பாலூத்து ஊராட்சியில் கொம்புக்காரன்புலியூர், தேவராஜ்நகர், பாலூத்து பகுதிகள் உள்ளன. ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கும் மலைக்கிராமமான கொம்புக்காரன் புலியூரில் குடிநீர், பொதுக்கழிப்பறை, தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் தவிக்கின்றனர்.

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தரையின் மேல் தளத்தில் பதிக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாய்கள் சேதம் அடைந்துள்ளது. முக்கியமான இடங்களில் வடிகால் வசதி இல்லை.

ஆண்கள், பெண்களுக்கு பொதுக்கழிப்பறை வசதி இல்லாததால் திறந்தவெளியை கழிப்பிடங்களாக பயன்படுத்து கின்றனர்.

கிராமத்தில் நிலவும் பிரச்னைகள் குறித்து இப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

கழிவுநீர் வாய்க்காலில் முழ்கிய குடிநீர் குழாய் ஈஸ்வரன்,கொம்புக்காரன்புலியூர்: இக் கிராமத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வினியோகம் இல்லை. பல இடங்களில் குடிநீர் குழாய்கள் கழிவுநீர் வாய்க்காலில் மூழ்கியுள்ளது. ஊராட்சி தூய்மை பணி மேற்கொள் வதில்லை.

பல இடங்களில் குப்பை கழிவு நீருடன் கலந்து சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

சமுதாயக்கூடம் வசதி இல்லாததால் நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு 1.5 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள அய்யனார் கோயில் அல்லது கடமலைக்குண்டு செல்ல வேண்டும். இப்பகுதியில் சமுதாயக்கூடம் வசதி ஏற்படுத்திட வேண்டும். பெண்கள் பொதுக்கழிப்பறை பராமரிப்பின்றி பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் குழாய் பதிப்புக்கு சிமென்ட் தளத்தை சேதப்படுத்தி விட்டனர். பல மாதமாகியும் அதனை சரி செய்யாததால் மேடு பள்ளங்களாக உள்ளது.

இருளில் முழ்கும் கிராமம் பிரவீன் குமார், கொம்புக்காரன், புலியூர்: கிராமத்தில் குடிநீர் குழாய் உடைந்து பல மாதமாக சரி செய்யவில்லை. அரசு ஆரம்ப பள்ளிக்கு செல்லும் பாதையில் வடிகால் வசதி இல்லை.

தேவராஜ் நகர் பகுதியில் இருந்து வரும் கழிவுநீர் அனைத்தும் இப்பகுதி வழியாக செல்கிறது. பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கழிவு நீரை கடக்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர். இப்பகுதியில் சிமென்ட் தளத்துடன் வடிகால், சிறு பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காளியம்மன் கோவில் அருகில் சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அப்பகுதியில் அடிக்கடி சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தெருவிளக்குகள் எரியாததால் இரவில் கிராமம் இருளில் மூழ்கி விடுகிறது. ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் இப்பகுதியில் முழுமையாக ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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