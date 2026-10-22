/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/பூசணி அறுவடை விறுவிறுப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 01:04 AM
ADDED : அக் 21, 2026 06:58 PM
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தேனி: தேனி அருகே நாகலாபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதியில் வெள்ளை பூசணிக்காய் அறுவடை விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு வெள்ளை பூசணிக்காய் அறுவடை துவங்கிய நிலையில், விவசாயிகள் டிராக்டர்களில் ஏற்றி மொத்த விற்பனை மையங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றனர். விவசாயி சீனியப்பன் கூறுகையில், 'நாகலாபுரம் பகுதியில் வெள்ளை பூசணிக்காய் 75 வது நாளில் அறுவடை நடக்கிறது. ஏக்கருக்கு 20 டன் வரை விளைச்சல் இருக்கிறது. ஒட்டு ரகங்கள் கூடுதலாக ரூ.30 டன் கிடைக்கும். தற்போது பூசணிக்காய் கிலோ ரூ.17 முதல் ரூ.20க்கு மொத்த மார்க்கெட்டில் கொடுக்கப்படும். அவை வியாபாரிகளுக்கு கிலோ ரூ.20 முதல் ரூ.25 வரை விற்கப்படும். இப்பகுதியில் விளையும் பூசணிக்காய், கேரளாவில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது,' என்றார்.