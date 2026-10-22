எஸ்.ஐ.ஆர்., குளறுபடி என அரசியலுக்காக ராகுல் கதறுகிறார்: சொல்கிறார் 'வீ தி லீடர்ஸ்' கரு.நாகராஜன்
எஸ்.ஐ.ஆர்., குளறுபடி என அரசியலுக்காக ராகுல் கதறுகிறார்: சொல்கிறார் 'வீ தி லீடர்ஸ்' கரு.நாகராஜன்
UPDATED : அக் 14, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:36 PM
தேனி: எஸ்.ஐ.ஆர்., குளறுபடி என அரசியலுக்காக லோக்சபா எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் கதறுகிறார், என 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் பொதுச்செயலாளர் கரு.நாகராஜன் தெரிவித்தார்.
தேனியில் அவரளித்த பேட்டி: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு விரைவில் அரசியல் இயக்கமாக மாறும். உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளோம். எஸ்.ஐ.ஆர்.,ல் குளறுபடி என்றால் தமிழகத்தில் விஜய், கேரளாவில் காங்., எப்படி ஜெயித்திருக்க முடியும். அரசியலுக்காக ராகுல் கதறுகிறார்.
தமிழகத்தில் தினசரி கொலைகள் அதிகரித்துள்ளன. கொலை வழக்கில் சிறுவர்கள் அதிகம் கைதாகின்றனர். தி.மு.க., ரூ.21க்கு கொள்முதல் செய்த மின்சாரத்திற்கு த.வெ.க., ரூ.35க்கு டெண்டர் கோரியது தவறு. மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தண்ணீர் பிரச்னை, நதி நீர் இணைப்பு குறித்து பேச முதல்வர் விஜய் ஆந்திரா சென்றது போல, கேரளாவிற்கும், கார்நாடகாவிற்கும் செல்ல வேண்டும். முல்லைப் பெரியாறில் பராமரிப்பு பணிக்கு நம்மை அனுமதிப்பதில்லை. கேரள மந்திரிகள் மட்டும் ஆய்விற்கு செல்கின்றனர். முன்பு தி.மு.க., கம்யூ., கூட்டணி கட்சிகளாக இருந்த போது அணை நீர்மட்டம் உயர்த்துவது பற்றி பேசவில்லை. தற்போது த.வெ.க., காங்., கூட்டணி தானே. அங்கே முதல்வர் விஜய் சென்று வர வேண்டும். மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என வலியுறுத்தி கர்நாடகா சென்று முதல்வர் சிவக்குமாரை சந்திக்க வேண்டும்.
தி.மு.க.,வை குறை சொல்வதை தவிர்த்து விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மத்திய அமைச்சர் முருகன் ராஜினாமா செய்தது அவரது தனிப்பட்ட முடிவு. பட்டினபாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் அமைக்கும் முடிவை அரசு மாற்றிக்கொள்ளும் என்றார்.