தேனியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட ரயில்வே மேம்பால பணி: அதிகாரிகள் அலட்சியம், மக்கள் அவதி
தேனியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட ரயில்வே மேம்பால பணி: அதிகாரிகள் அலட்சியம், மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 16, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:32 PM
தேனி: தேனியில் ஓராண்டாக ரயில்வே மேம்பால பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. பணியினை தொடர அதிகாரிகள் ஆர்வம் காட்டாததால் பொதுமக்கள், வாகன ஒட்டிகள் அவதியடைகின்றனர்.
தேனியில் அரண்மனைப்புதுார் விலக்கு அருகே சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்பில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி 2022ல் துவங்கியது. பணியை தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மேற்கொண்டனர். இந்த பாலத்தில் மதுரை ரோடு தனியார் பள்ளி, அரண்மனைப்புதுார் விலக்கு, பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய 3 பகுதியில் இருந்து வாகனங்கள் மேலே சென்று வரும் வகையில் வடிவமைத்தனர். இது தவிர ஒரு சுரங்கப்பாலம் அமைக்கவும் திட்டமிட்டனர். முதல் இரு ஆண்டுகள் பணிகள் வேகமாக நடந்து வந்தாலும் 2025 இறுதியில் பணிகளை நிறுத்தினர்.
கடந்த ஓர் ஆண்டாக பணிகள் ஏதும் நடைபெறவில்லை. இதுபற்றி நெடுஞ்சாலைத்துறையினரை கேட்டால் பாலத்தின் மையப்பகுதியல் பொருத்தும் கர்டர்கள் தயாராகவில்லை. மேலும் கர்டர்கள் தயாரானால் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்ய வழியில்லை என பல காரணங்களை கூறினர். பணிகள் முடிந்து பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வராததால் தினசரி அவ்வழியாக பயணிப்போர் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி அவதியடைகின்றனர். பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களும் சிரமம் அடைகின்றனர். பணிகளை விரைவாக முடித்து மேம்பாலத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.