மழையால் வைகை அணையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைவு
மழையால் வைகை அணையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை குறைவு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒருவாரமாக அடுத்தடுத்து மழை பெய்து வருகிறது. இரவில் பெய்யும் மழை பகலிலும் தொடர்வதால் வைகை அணைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
வைகை அணை தேனி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலா இடமாக உள்ளது. கேரளா, கொடைக்கானல் வரும் சுற்றுலா பயணிகள் வைகை அணைக்கும் சென்று திரும்புகின்றனர். வைகை அணையின் வலது, இடது கரைகளில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள், நீர்த்தேக்கம் ஆகியவை ஒரு நாள் பொழுதுபோக்கும் இடமாக உள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக சுட்டெரித்த வெயிலால் வைகை அணை பூங்காவில் மரம் செடி கொடிகள் காய்ந்தது. பூங்காக்களில் வெப்பத்தின் தாக்கமும் அதிகம் இருந்தது. அடுத்தடுத்து பெய்த மழைக்குப்பின் தற்போது வைகை அணையில் மரம், செடி கொடிகள் பசுமையுடன் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக பகல் இரவில் சாரல் மழை அடுத்தடுத்து தொடர்கிறது. இதனால் வைகை அணைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. தற்போது வைகை அணைக்கான நீர் வரத்து அதிகரித்து நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. மழைக்கான சூழல் மாறிய பின் அணைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை கூடுதலாகும் என்று வைகை அணை நீர்வளத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.