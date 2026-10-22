தொடர் மழையால் மானாவாரி, இறவை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: மாவட்டத்தில் தீவனம், குடிநீர் பிரச்னைக்கும் தீர்வு
தொடர் மழையால் மானாவாரி, இறவை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி: மாவட்டத்தில் தீவனம், குடிநீர் பிரச்னைக்கும் தீர்வு
UPDATED : அக் 18, 2026 11:59 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:27 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருவதால் ஆறுகள், குளங்கள், கண்மாய்களுக்கு நீர் வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மானாவாரி, இறவை பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கால்நடை தீவனங்கள், குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு, வடகிழக்கு பருவமழையை பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் மானாவாரி நிலங்களில் விவசாயிகள் சிறு தானியம், பயறு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள், பருத்தி ஆகியவை சாகுபடி செய்வர். கண்மாய்கள், குளங்களை சுற்றியுள்ள விவசாய நிலங்கள், முல்லைப்பெரியாறு, மூல வைகை ஆற்றின் கரையோரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் இறவை பாசனமாக நெல், கரும்பு, வாழை மற்றும் காய்கறிகள் சாகுபடி செய்கின்றனர். நடப்பு ஆண்டில் தேனி மாவட்டத்தில் கோடை மழை, தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு கிடைக்கவில்லை. இதனால் மானாவாரி நிலங்கள், மட்டுமின்றி இறவை பாசன நிலங்களிலும் சாகுபடி பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டது. முல்லைப்பெரியாறு அணையில் தாமதமாக தண்ணீர் திறந்த பின் கம்பம் பள்ளதாக்கில் சாகுபடி பணிகள் தாமதமாக துவங்கின.
விவசாய பணிகள் 'ஜோர்'
மானாவரி நிலங்களில் கடந்த மாதம் விதைத்த சிறுதானியம், பயறு, எண்ணெய் வித்து விதைகள் முளைத்து வளரும் நிலையில் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவ மழை பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு கை கொடுத்துள்ளது. இறவை பாசன பரப்பை குறைத்த விவசாயிகளும் தற்போது மழை கை கொடுத்ததால் பாசன பரப்பை விரிவுபடுத்த தொடங்கியுள்ளனர். விவசாய நிலங்களில் நடவு செய்தல், களை எடுத்தல், உரம் இடுதல், மருந்து தெளிப்பு பணிகளில் விவசாயிகள் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு தொழில் அதிகம். வறட்சியால் தீவனப்பற்றாக்குறை இருந்தது. கூடுதல் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை காணப்பட்டது. தற்போது பெய்துள்ள மழையால் கால்நடை தீவன பற்றாக்குறைக்கு தற்காலிக தீர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பல இடங்களில் பசுமையாக காட்சியளிக்க துவங்கி உள்ளன. ஆண்டிபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகள், குக்கிராமங்களில் குடிநீர் பிரச்சினைக்கும் தீர்வு கிடைத்துள்ளது. ஓடைகளில் ஏற்பட்ட நீர்வரத்தால் குளங்கள், கண்மாய்களில் தண்ணீர் தேங்க துவங்கி உள்ளன. கிணறுகள், போர்வெல்களிலும் நீர் சுரப்பு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் மகிழ்ச்சியுடன் சாகுபடி பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளோம் என்றனர்.