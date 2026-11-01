சுல்லக்கரை ஓடையில் தேங்கிய மழை நீர் 10 நாட்களாக அகற்ற முடியாமல் திணறல்: கொசுக்கள், துர்நாற்றத்தால் மாணவர்கள் பாதிப்பு
சுல்லக்கரை ஓடையில் தேங்கிய மழை நீர் 10 நாட்களாக அகற்ற முடியாமல் திணறல்: கொசுக்கள், துர்நாற்றத்தால் மாணவர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:54 PM
கூடலுார்: கூடலுார் சுல்லக்கரை ஓடையில் மழை நீர் தேங்கி 10 நாட்களாக அகற்ற முடியாததால் கொசுக்கள், துர்நாற்றத்தால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கூடலுார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருந்து வெளியேறும் காட்டாற்று வெள்ள நீர் சுல்லக்கரை ஓடை வழியாக சென்று முல்லைப் பெரியாற்றில் கலக்கும். ஓடையில் ஆக்கிரமிப்பால் வெள்ளநீர் வெளியேற முடியாமல் குடியிருப்பு பகுதியில் நுழைந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் மண் மேவி போக்குவரத்துக்கு தடை ஏற்பட்டு வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஓடை சீரமைப்பு பணிக்காக ரூ.8.26 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து 6 மாதத்திற்கு முன் பணிகள் துவங்கின. ராஜாங்கம் நினைவு அரசு கள்ளர் பள்ளி அருகே கட்டுமான பணி நடந்து வரும் நிலையில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழையால் ஓடையில் மழை நீர் தேங்கியது. 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும் இதனை வெளியேற்ற முடியவில்லை. இதனால் பணிகள் தடைபட்டுள்ளது. தேங்கிய மழை நீரில் பாலிதீன்,குப்பை கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. கொசுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகியுள்ளது. இதனை ஒட்டியே பள்ளி கட்டடம் இருப்பதால் மாணவர்கள் துர்நாற்றத்தாலும் கொசுக்கடியால் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். மாணவர்கள் தவறி விழும் அபாயமும் உள்ளது. அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மழை நீரை வெளியேற்றி மீண்டும் அப்பகுதியில் பணிகளை துவக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.