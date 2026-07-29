ரங்கநாதபுரம் -- சிலமலை ரோடு பணி துவங்கிய வேகத்தில் முடங்கியது
ரங்கநாதபுரம் -- சிலமலை ரோடு பணி துவங்கிய வேகத்தில் முடங்கியது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:23 AM
போடி: போடி ரங்கநாதபுரம் --- சிலமலை செல்லும் ரோட்டில் நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ 2.85 கோடி செலவில் புதிதாக பாலம், தடுப்புச்சுவர், ரோடு பணிகள் துவங்கிய நிலையில் மூன்று மாதங்கள் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளன.
போடி -- தேவாரம் ரோடு போக்குவரத்திற்கு முக்கிய ரோடாக அமைந்துள்ளது. இந்த ரோட்டில் தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. ரோட்டில் கனரக வாகனங்கள் செல்லும் போது போக்கு வரத்திற்கு பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டது. இதனை சரி செய்யும் வகையில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடி ரங்கநாதபுரத்தில் இருந்து ராணிமங்கம்மாள் சாலை வழியாக சிலமலை வரை 3.30 கி.மீ., தூரம், 50 அடி அகலத்தில் ரோடு, பாலங்களும் அமைக்கப்பட்டன. ரோட்டின் இரு புறமும் மண் அள்ளி கடத்தியதால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு பெரும் பள்ளங்களாக மாறின. பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் கற்கள் பெயர்ந்து, ரோடு முழுவதும் சேதம் அடைந்துள்ளது. விளக்கு வசதி இல்லாததால் இரவில் ரோட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளம் தெரியாமல் அடிக்கடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் வாகனங்களில் செல்ல விவசாயிகள், மாணவர்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
தற்போது புதிதாக ரோடு அமைக்கும் வகையில் நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2.85 கோடி செலவில் 2 பாலம், 4 இடங்களில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க உள்ளனர். இதில் ரோடு அமைக்கும் பணி துவங்கிய வேகத்தில் முடங்கியுள்ளது. ரோடு பணிக்கு ஜல்லி கற்கள் கொட்டி 3 மாதங்கள் ஆகியும் பணி தொடரவில்லை. இதனால் டூவீலர், ஆட்டோ செல்ல சிரமம் ஏற்படுவதுடம் விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. கிடப்பில் போடப்பட்ட ரோடு பணியை விரைந்து முடிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.