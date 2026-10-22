சிறந்த ஊராட்சி விருது பெற்ற ராசிங்காபுரம்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
போ டி ஒன்றியம், ராசிங்காபுரம் ஊராட்சி செயலாளர் க.பாண்டியன் கூறுகையில்:
15வது நிதிக்குழு மானிய திட்டத்தின் கீழ் ரூ.26.36 லட்சம் செலவில் சிறுபாலம், குடிநீருக்கான பைப் லைன் அமைத்தல், பேவர்பிளாக் ரோடு, வசதி செய்து தரப்பட்டு உள்ளன. பொது சுகாதாரம், தெருவிளக்கு, ரோடு பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி, மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என பிரித்தெடுத்து தூய்மை கிராமமாக இருந்ததற்கு சிறந்த ஊராட்சியாக முன்னாள் கலெக்டர் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
ரூ.7.5 லட்சம் ஊக்கத்தொகை பெறப் பட்டுள்ளது. எம்.ஜி.என்.ஆர்.இ.ஜி.எஸ்., மற்றும் வி.பி. இராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் கண்மாய்கள், ரோட்டோரம் வளர்ந்து உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றி ராசிங்காபுரம் ஊராட்சி பகுதியில் பசுமையுடன் பலன் தரும் வகையில் ரூ.10 லட்சம் செலவில் நீர் மருது, புளி, வேம்பு, வாகை, பூவரசு, கொய்யா, நெல்லி, நாவல், பப்பாளி ஆழம், அரசு, ஆரஞ்சு, பாதாம், மூங்கில் உள்ளிட்ட 10 ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை 6 மாதங்களாக வளர்த்து பராமரித்து வருகின்றோம்.
நன்கு வளர்ந்து உள்ள நிலையில் நடவு செய்ய உள்ளோம். ரூ.96 லட்சம் செலவில் ராசிங்காபுரம் கவுண்டன்குளம் கண்மாய், புதுக்குளம் கண்மாய் புனரமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
பிளாஸ்டிக் இல்லாத வகையில் மக்கும், குப்பை மக்காத குப்பை என பிரித்தெடுக்கப் படுகிறது.
ஊராட்சி பகுதியில் தொற்று பரவாமல் இருக்க கிருமி நாசினி, பிளிச்சிங் பவுடர் தெளிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின் றோம் என்றார்.