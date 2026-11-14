/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/இன்று ரேஷன் குறைதீர் முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:52 PM
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தேனி: ரேஷன் வினியோகத்தில் உள்ள குறைகளை களைய தாலுகா வாரியாக இன்று(நவ.,14) குறைதீர் முகாம் நடக்கிறது.
முகாம்கள் சப் கலெக்டர் நிலையிலான அதிகாரிகள் நடத்த உள்ளனர். பெரியகுளம் அழகர்சாமிபுரம், தேனி ஊஞ்சாம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி ஜம்புலிபுத்துார், போடி போடேந்திரபுரம், உத்தமபாளையம் மேலசிந்தலைச்சேரி ரேஷன் கடைகளில் முகாம் நடக்கிறது. இந்த முகாம்களில் அந்தந்த தாலுகாக்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் ரேஷன் வினியோகத்தில் உள்ள குறைகள், புகார்கள் தொடர்பாக மனு அளித்து பயனடையலாம் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.