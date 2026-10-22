ரேஷன்கடைகளில் 10 டன் பல்லாரி விற்க ஏற்பாடு

UPDATED : அக் 12, 2026 05:03 PM
ADDED : அக் 12, 2026 04:54 PM
தேனி: ரேஷன் கடைகளில் விற்பபனைக்கு 10 டன் பல்லாரி விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் பல்லாரி வெங்காயம் கிலோ ரூ.60க்கு மேல் விற்பனையாகிறது. இதனால் குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு பல்லாரி விற்பனை செய்ய கூட்டுறவுத்துறை மூலம் வட மாநிலங்களில் கொள்முதல் செய்து நகர்பகுதிகளில் உள்ள ரேஷன்கடைகளில் பல்லாரி விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. கடந்த மாதம் முதற்கட்டமாக 25 டன் கொண்டுவரப்பட்டது. ரூ.35க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இரண்டாம் கட்டமாக 10 டன் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று 10 டன் பல்லாரி கொண்டு வரப்பட்டு நகர்பகுதிகளில் உள்ள 134 ரேஷன் கடைகளுக்கு பிரித்து விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பல்லாரி விற்பனை தொடர்பான புகார்களை 96005 61969 என்ற அலைபேசி எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் தெரிவிக்கலாம் என கூட்டுறவுத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.