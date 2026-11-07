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குண்டு, வட்டு எறிதல் போட்டி ராயப்பன்பட்டி பள்ளிக்கு தங்கம்
குண்டு, வட்டு எறிதல் போட்டி ராயப்பன்பட்டி பள்ளிக்கு தங்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:02 PM
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கம்பம்: பள்ளி கல்வித் துறை சார்பில் 67 வது மாநில தடகள போட்டிகள் சேலம் பல்கலை கழக வளாகத்தில் நடந்தது.
அதில் 19 வயது பிரிவில் ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யூ.எம். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் சஸ்வந்த் குண்டு எறிதல் மற்றும் வட்டு எறிதலில் முதலிடம் பெற்று தங்கப் பதக்கம் பெற்றார். வட்டு எறிதலில் புதிய சாதனை அளவாக 52.31 மீட்டர் தூரம் எறிந்து சாதனை படைத்தார். 17 வயது பிரிவில் தமிழரசன் மும்முனை தாண்டுதல் போட்டியில் வெண்கலம் வென்றார். சாதனை மாணவர்களை பள்ளி தாளாளர் பிரபாகர் பாராட்டி பரிசுகள் வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் தலைமையாசிரியர் தாமஸ், உடற்கல்வி இயக்குநர் அருட்செல்வன், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் கபிலன், இமாகுலேட், சுவானிட்டா, தடகள பயிற்சியாளர் சரவணன் பங்கேற்றனர்.