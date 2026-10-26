/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஆயுதங்களுடன் ரீல்ஸ் 40 வழக்குகள் பதிவு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
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தேனி: மாவட்டத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆயுதங்களுடன் பொது மக்களை மிரட்டும் வகையில் புகைப்படங்கள், ரீல்ஸ் பதிவிடப்பட்டன.
அவற்றை போலீசார் கண்காணித்து வந்த நிலையில் ஒரு வாரத்தில் சுமார் 40 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளது. அப்பதிவுகள் நீக்கப்பட்டதுடன், அவர்களை போலீசார் எச்சரித்தனர். சிவகங்கை சுள்ளான் மதன் கொலையை தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சமூக வலைத்தளங்கள் கண்காணிக்கப்படுவதாக எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கூறினார்.