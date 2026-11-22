UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:33 PM
தேனி: மேகமலை, வருஷநாடு உள்பட 18 கிராம ஊராட்சிகளில் வன உரிமைக்கான கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் மேகமலை உள்பட 98 கிராமங்களில் வீடுகள், குடியிருப்போர் விபரம் பதிவு செய்யப்படும் என கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ண மூர்த்தி தெரிவித்தார்.
மேகமலை, வருஷநாடு உள்ளிட்ட 98 கிராமங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பாளர்களை வெளியேற்ற உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இவ்வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கிராமங்களில் கிராம சபை கூட்டம் நடத்தி வன உரிமை சட்டத்தில் தகுதி உள்ளவர்கள் பட்டியலை தயாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று மயிலாடும்பாறை, வருஷநாடு, தர்மராஜபுரம், குமணன்தொழு ஊராட்சிகளில் உள்ள 18 கிராமங்களில் வன உரிமைகள் தொடர்பான கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இதில் கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தி பங்கேற்றார். அவர் கூறியதாவது: வன உரிமை கோரும் மக்களுக்காக கிராம சபை கூட்டங்கள் மூலம் வன உரிமை குழுக்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. இக்குழு அடுத்த 5 மாதங்களுக்குள் கிராம சபை மூலம் வன உரிமை கேட்பவர்கள் பட்டியல் தயாரித்து, அதற்கான ஆய்வு, சர்வே செய்து உரிமைகளை மீட்டு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் கிராமங்களில் உள்ள வீடுகள், குடியிருப்போர் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்படும். வனப்பகுதி ஆவணங்களும் சேகரிக்கப்படுகிறது. அரசு சார்பில் தேவைப்படும் ஆவணங்களை தயார் செய்து வருகிறோம். உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் பின்பற்றும் என்றார்.
இதில் ஊரக வளர்ச்சி துறை திட்ட இயக்குனர் துஷார் ஸ்ரீஹர் ஷிண்டே, ஆண்டிபட்டி தாசில்தார் செந்தில்குமார், பி.டி.ஓ., ரவிச்சந்திரன், மாணிக்கம் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.