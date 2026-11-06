சபரிமலை, தைப்பூசம் சீசன் வேட்டி உற்பத்திக்கு தயக்கம்: கூடுதல் செலவால் உரிமையாளர்களிடம் ஆர்வமில்லை
சபரிமலை, தைப்பூசம் சீசன் வேட்டி உற்பத்திக்கு தயக்கம்: கூடுதல் செலவால் உரிமையாளர்களிடம் ஆர்வமில்லை
UPDATED : நவ 06, 2026 12:31 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:51 PM
ஆண்டிபட்டி: சபரிமலை, தைப்பூசம் சீசனுக்கு தேவையான கலர் வேட்டிகள் உற்பத்திக்கு ஆண்டிபட்டி பகுதியில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், கொப்பையம்பட்டி, முத்துக்கிருஷ்ணாபுரம், லட்சுமிபுரம், மேல்மங்கலம், வடுகபட்டி ஆகியவை நெசவாளர் சார்ந்துள்ள பகுதிகளாகும். 100 ஆண்டுக்கும் மேலான பாரம்பரியத்துடன் இப்பகுதியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கைத்தறிகளில் வெள்ளை, கைலி, கலர் வேட்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. தொழில்துறை வளர்ச்சியால் கைத்தறி தொழிலை கைவிட்ட பலரும் விசைத்தறி தொழிலுக்கு மாறி விட்டனர். தற்போது இப்பகுதியில் பெயரளவிற்கு ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் கைத்தறிகள் செயல்படுகின்றன. அவற்றிலும் அரசின் இலவச சேலைகள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
ஆண்டிபட்டி பகுதியில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகள் செயல்படுகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப் பகுதி விசைத்தறிகளில் அரசின் இலவச வேட்டிகள், சேலைகள் அதிகம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. தொடர்ச்சியான வேலை வாய்ப்பின்றி கூலியும் குறைவாக இருந்ததால் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் அரசின் இலவச வேட்டி, சேலைகள் உற்பத்தியை குறைத்துக் கொண்டனர்.
உற்பத்தியாளர்கள் ஆர்வமில்லை
தற்போது விசைத்தறிகளில் வெளி மார்க்கெட் ரகங்களான 60, 80 ம் நம்பர் நூல்கள் மூலம் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை, மார்கழி, தை மாதங்களில் துவங்கும் சபரிமலை, தைப்பூசம் சீசனை கணக்கில் கொண்டு விசைத்தறிகளில் கருப்பு, காவி, ஆரஞ்ச், மஞ்சள், பச்சை கலர் வேட்டிகள் உற்பத்தியை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே துவக்கி விடுவர். 60, 80 ம் நம்பர் நூல்களில் இப்பகுதியில் பல வண்ணங்களில் பல டிசைன்களில் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்தி ஆகிறது. காட்டன் ரக சேலைகளுக்கு தேவை அதிகம் உள்ளது. இதனால் இந்த ஆண்டு விசைத்தறிகளில் கலர் வேட்டிகள் உற்பத்திக்கு விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் ஆர்வம் காட்டவில்லை. சேலம், ஈரோடு, குமாரபாளையம் உட்பட வெளியூர்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கலர் வேட்டிகளை வியாபாரத்திற்கு வாங்கி வந்து வியாபாரத்தை தொடர்கின்றனர்.
வேட்டி அடக்க விலை உயர்வு
விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் நெசவுத் தொழில் நடைபெறும் மற்ற இடங்களை
காட்டிலும் சக்கம்பட்டி, டி.சுப்புலாபுரம் பகுதியில் விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான நெசவுக்கூலி சற்று கூடுதலாக உள்ளது. காட்டன் ரக சேலைகள் விலை உயர்வாக இருந்தாலும் வியாபாரத்தில் தொய்வில்லை. இதனால் சேலைகள் உற்பத்தியில் ஆர்வமாக உள்ளனர். காட்டன் சேலைகளுக்கான தேவை ஆண்டு முழுவதும் உள்ளது. சீசனுக்கு மட்டும் மாற்று ரகம் உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை. மூலப் பொருட்கள் நெசவு கூலி ஆகியவை உயர்வதால் வேட்டிகளின் அடக்க விலை கூடுதலாகிறது. விலை உயரும் போது வியாபாரத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கூறியதாவது: விசைத்தறிகளில் காட்டன் ரக சேலைகள் உற்பத்திக்கு கிடைக்கும் கூலியை விட கலர் வேட்டிகள் உற்பத்தியில் கூலி குறைவாகவே கிடைக்கிறது. இதனால் வேட்டிகள் உற்பத்தி செய்வதில் நெசவாளர்களிடமும் ஆர்வம் இல்லை. வியாபாரத்திற்கு தேவையான கலர் வேட்டிகளை ஈரோடு சந்தையில் கொள்முதல் செய்து இப்பகுதியில் வியாபாரத்தை தொடர்கின்றனர்.