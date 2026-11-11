/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/400 டன் பட்டாசு குப்பை அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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தேனி: மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிக்கை நவ. 8 ல் கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி பல்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசு வெடித்து மக்கள் மகிழ்ந்தனர். இதனால் ரோடுகளில் குப்பை குவிந்தது.
அதனை அகற்ற மாவட்டம் முழுவதும் 2 நாட்களாக துாய்மை பணிகள் (மாஸ் கிளீனிங்) நடந்தது. இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 400 டன் பட்டாசு, குப்பை கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டது. இதில் தேனி நகராட்சியில் 40 டன் கழிவு சேகரித்து அகற்றப்பட்டதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்தது.