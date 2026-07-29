வைகை அணை நீர் திருட்டுக்காக அமைத்த குழாய்கள் அகற்றம்
வைகை அணை நீர் திருட்டுக்காக அமைத்த குழாய்கள் அகற்றம்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM
ஆண்டிபட்டி:வைகை அணை நீர் தேக்கத்தில் நீர் திருட்டுக்காக பதிக்கப்பட்ட 70-க்கும் மேற்பட்ட குழாய்களை நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் மண் அள்ளும் இயந்திரம் மூலம் தோண்டி அப்புறப்படுத்தினர்.
கடந்த பல மாதங்களாக மழை இல்லாததால்,மே 29 ல் அணை நீர்மட்டம் 20.50 அடியாக குறைந்தது. அணை உயரம் 71 அடி. அணையில் இருந்து குடிநீருக்கு தண்ணீர் எடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதால் இரு வாரங்கள் தண்ணீர் வினியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் பெரியாறு அணையில் திறக்கப்படும் நீரில் குறிப்பிட்ட அளவில் வைகை அணை சென்றடைவதால் அணை நீர்மட்டம் தற்போது 33.79 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. வைகை அணை நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் பல அடி தூரத்தில் குழாய்கள் பதித்து ஆயில் இன்ஜின் மூலம் 24 மணி நேரமும் அணையில் உள்ள நீரை உறிஞ்சி திருட்டுத்தனமாக விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து வைகை அணை உதவி செயற்பொறியாளர் சேகரன், உதவி பொறியாளர் பரதன் மற்றும் நீர்வளத் துறையினர் நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டி உள்ள காமக்காபட்டி, பின்னத்தேவன்பட்டி, சொக்கத்தேவன்பட்டி பகுதிகளில் 70க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நீர் திருட்டுக்காக பதிக்கப்பட்டிருந்த குழாய்களை தோண்டி அப்புறப்படுத்தினர்.