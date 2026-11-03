/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/அரசு பஸ்சில் ‘கிளட்ச்’ பழுது
ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
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பெரியகுளம்: குமுளியிலிருந்து கொடைக்கானல், பூண்டி நோக்கி சென்ற அரசு பஸ் (டி.என்- 57 எண்- 2691).
இன்று (நவ.,2) காலை 7:00 மணிக்கு பெரியகுளம் அருகே தாமரைக்குளம் கல்லூரி பிரிவு அருகே வரும்போது 'கிளட்ச்' கட் ஆனது. இதனால் பஸ் பாதியிலே நின்றது. பெரியகுளம், தேவதானப்பட்டி, வத்தலக்குண்டு, கொடைக்கானல், பூண்டி உட்பட மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்லும் 20 க்கும் அதிகமான பயணிகள் கீழே இறக்கி விடப்பட்டனர். இவர்கள் மாற்று பஸ்சில் அனுப்பப்பட்டனர். மலைப்பகுதிகளில் பஸ் ஏறும் போது இதே நிலை ஏற்பட்டால் சிரமம்.