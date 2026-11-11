கால்நடை ஆய்வாளர் பணியிடம் நிரப்ப கோரிக்கை

UPDATED : நவ 10, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:24 PM
சின்னமனூர்: ஊராட்சிகளில் கால்நடை கிளை நிலையங்களில் ஆய்வாளர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க கிராமங்களில் கிளை நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன. இங்கு கால்நடை ஆய்வாளர் பணியில் இருப்பார். நகரங்களில் உள்ள மருந்தகங்கள், மருத்துவமனைகளில் போதிய டாக்டர்கள் உள்ளனர். ஆனால் 58 கிளை நிலையங்களில் 35 ஆய்வாளர்கள் தான் உள்ளனர். 23 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. இதனால் கிராமங்களில் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை கிடைப்பதில் சிரமம் உள்ளது.
வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் நியமனம் செய்து வந்ததை, தேர்வாணையம் மூலம் நியமனம் செய்ய அரசாணை பிறப்பித்தது தான் இந்த சிக்கலுக்கு காரணம். 2012 ம் ஆண்டிற்கு பின் நியமனம் இல்லாததால் ஆண்டிற்கு ஆண்டு காலிப் பணியிடங்களும் அதிகரித்து வருகிறது. உடனடியாக கால்நடை ஆய்வாளர் பணியிடங்ளை நிரப்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.