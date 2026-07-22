126 குடிநீர் பகுப்பாய்வாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க கோரிக்கை
126 குடிநீர் பகுப்பாய்வாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:18 AM
கம்பம்: பணி நியமனம் செய்த ஆறு மாதங்களில் நீக்கம் செய்த 126 வேதியாளர், ஆய்வக நுட்பர், ஆய்வக உதவியாளர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பகுப்பாய்வாளர்கள் சங்கம் தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சிகளில் வினியோகம் செய்யும் குடிநீரை ஆண்டிற்கு மூன்று முறை தரப் பரிசோதனை செய்து வழங்கும் பணியை சென்னை, கோவை, திருச்சி, திருநெல்வேலியில் உள்ள தலைமை குடிநீர் பகுப்பாய்வு மையங்கள் செய்து வருகின்றன.
தமிழகத்தில் ஊராட்சிகளில் குடிநீர் தரப் பரிசோதனை செய்ய ஆய்வக வசதி இல்லை. எனவே 38 மாவட்டங்களில் குடிநீர் பகுப்பாய்வு மையங்கள் ஜல் ஜீவன் திட்ட நிதியில் ஏற்படுத்த அரசு திட்டமிட்டது.
இதில் பகுப்பாய்வு மையங்கள் அமைப்பதற்கு முன்பே 42 வேதியாளர்கள் உள்பட 126 ஆய்வக நுட்பர்கள், உதவியாளர்களை 2025 மார்ச்சில் நியமித்தனர். அவர்கள் பணிபுரிய பகுப்பாய்வு மையங்கள் இல்லை.
எனவே வேறுவழியின்றி ஆரம்ப சுகாதார நிலைய ஆய்வகங்களில் 42 வேதியாளர்களுக்கு பணி வழங்கப்பட்டது. மீதம் இருந்த பணியாளர்களை, நான்கு தலைமை குடிநீர் பகுப்பாய்வு மையங்களில் பணியமர்த்தப்பட்டனர். இந்நிலையில் 2025 அக்., நியமனம் செய்த 126 பேர்களையும் பணியில் இருந்து விடுவித்து அரசு உத்தரவிட்டது.
பணி வழங்க வேண்டும் இது பற்றி பொது சுகாதாரத்துறையினர் கூறுகையில், 'ஜல் ஜீவன் நிதியில் பணியாளர்கள் நியமனம் செய்தனர். தற்போது அத் திட்டத்தில் இருந்து நிதி வரவில்லை என்பதால் பணி வழங்க இயலாது,' என்றனர்.
தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பகுப்பாய்வாளர்கள் சங்க நிறுவன தலைவர் நாகராஜன் கூறுகையில் , 'தமிழகம் முழுவதும் 12,525 ஊராட்சிகளில் தர நிர்ணயம் செய்து குடிநீர் விநியோகிக்க வில்லை.
ஜல் ஜீவன் நிதியை காரணம் காட்டாமல், தேசிய ககாதார இயக்க நிதி அல்லது தமிழக அரசின் நிதியில் மாவட்டந்தோறும் குடிநீர் பகுப்பாய்வு மையம் ஏற்படுத்தி பணி நிறுத்தம் செய்த 126 வேதியாளர், ஆய்வக நுட்பர்,ஆய்வக உதவியாளளுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும்,' என்றார்.