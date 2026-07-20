பழுதான பேட்டரி வாகனம்: அரசு வழங்கியதை சீரமைத்து தர கோரிக்கை
பழுதான பேட்டரி வாகனம்: அரசு வழங்கியதை சீரமைத்து தர கோரிக்கை
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:02 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
தேனி:மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை வழங்கிய பழுதான பேட்டரி வாகனம் சீரமைத்து தருமாறு ஸ்ரீரங்காபுரம் வேலம்மாள் 70, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் வைத்திநாதன் தலைமையில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துறை அலுவலர் கவிதா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் நல்லையா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா பசுமலைதேரியை சேர்ந்த செல்லம்மாள் வழங்கிய மனுவில், 'பல ஆண்டுகளாக வீட்டு வரி செலுத்தி வசித்து வருகிறோம். எங்களுக்கு வீட்டு மனை பட்ட வழங்க வேண்டும்,' என்றிருந்தது. வீட்டு மனைபட்டா கோரி பெரியகுளம், ஆண்டிபட்டி, போடி பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் மனு அளித்தனர்.
ஸ்ரீரங்காபுரம் சீனிவாசன் மனைவி வேலம்மாள் மனுவில், 'எனது கணவர் சீனிவாசன் மாற்றுத்திறனாளி. அவருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் இரு மாதங்களுக்கு முன் பேட்டரி வாகனம் வழங்கினர். வீட்டிற்கு கொண்டு சென்ற பின் சார்ஜ் செய்ய முடியவில்லை. அதிகாரிகள் வழங்கியதில் இருந்து இதுவரை பயன்படுத்த வில்லை. வாகனம் இருந்தும் பயன்படுத்த முடியாததால் 85 வயதான எனது கணவர் சிரமமடைகிறார். பேட்டரி வாகனத்தை சீரமைத்து தர ந வேண்டும்,'என கோரினார்.
கள்ளர் பள்ளி விடுதிகளை சமூக நல விடுதிகள் என பெயர் மாற்றியதை திரும்ப பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழர் தேசிய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியினரும், தேவதானப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே உள்ள தனியார் மதுபாரை அகற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.