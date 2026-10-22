குடியிருப்போர் குரல் -.... மதுப்பிரியர்களின் கூடாரமாக மாறிய நகராட்சி சிறுவர் பூங்கா: அடிப்படை வசதிகள் இன்றி போடி 17வது வார்டு மக்கள் சிரமம்
குடியிருப்போர் குரல் -.... மதுப்பிரியர்களின் கூடாரமாக மாறிய நகராட்சி சிறுவர் பூங்கா: அடிப்படை வசதிகள் இன்றி போடி 17வது வார்டு மக்கள் சிரமம்
UPDATED : அக் 20, 2026 03:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 03:14 PM
போடி: போடி நகராட்சி 17 வது வார்டில் நகராட்சி பூங்கா மதுப்பிரியர்களின் கூடராமாக மாறியுள்ளது. வார்டில் ரோடு, சாக்கடை வசதி இன்றி வீடுகளுக்குள் கழிவுநீர் புகுவதால் மக்கள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.
போடி நகராட்சி 17 வது வார்டில் பேச்சியம்மன் கோயில் தெரு, வடக்கு, கிழக்கு மறவர் காளியம்மன் கோயில் தெரு, சவுந்திரவேல் தெரு, பேட்டை தெரு, தியாகி கருப்பையா சந்து, கிழக்கு வெளிவீதி, சொக்கன் சந்து, அழகர் சந்து உள்ளிட்ட தெருக்களில் 850 க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் குடியிருக்கும் சந்தனகுமார், மகா லட்சுமி, தேவா, பாலாஜி ஆகியோர் கூறியதாவது :
* சாக்கடை, ரோடு வசதி தேவை :
தெருக்களில் சாக்கடை கட்டுமானம் சேதம் அடைந்துள்ளதால் கழிவுநீர் சீராக செல்ல முடியாமல் தேங்கியுள்ளன. தேங்கிய கழிவு நீரில் உருவாகும் வால்புழுக்கள் வீடுகளுக்குள் வருகிறது. குடிநீர் பைப்லைன் சாக்கடை பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் குழாய்களில் கழிவுநீர் உள்ளேபுகும் அபாயம் உள்ளது. கொசு உற்பத்தியால் மக்களுக்கு பல்வேறு வகையில் சுகாதாரகேடு ஏற்படுகிறது. தெருக்களில் ரோடு அமைத்து பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் குழாய்கள் அமைப்பதற்காக பேவர் பிளாக் ரோடு தோண்டியதால் கற்கள் பெயர்ந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளன. இதனால் நடந்த செல்லவே சிரமம் ஏற்படுகிறது. வடக்கு காளியம்மன் கோயில் தெருவில் சாக்கடை சிறுபால தடுப்புச்சுவர் சேதம் அடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் அடைகின்றனர். சாவடி அருகே போர்வெல் அமைத்து இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளன. இதனால் மக்கள் தண்ணீர் இன்றி சிரமம் அடைகின்றனர். வாரம் ஒரு நாள் கூட குப்பை அகற்றுவதில்லை. இதனால் தெருக்களில் குப்பைகள் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
* சேதடைந்தா சிறுவர் பூங்கா:
தேனியில் இருந்து போடி வரும் ரோட்டில் போஜன் பார்க் பஸ்ஸ்டாப் உள்ளது. இதன் அருகே சிறுவர் பூங்கா பராமரிப்பு இன்றி சேதம் அடைந்துள்ளது. பூங்காவை தனி நபர்கள் ஆக்கிரமிக்காத வகையில் நகராட்சி நிர்வாகம் பூங்காவை சுற்றி இரும்பு வேலி அமைத்தது. சமூக விரோதிகள் இரும்பு வேலியின் பூட்டை உடைத்ததால் பூங்கா திறந்த வெளியாக உள்ளது. இதனால் சிறுவர் பூங்கா மதுப்பிரியர்களின் கூடாரமாகவும், சமூக விரோத செயல்கள் நடக்கும் இடமாக மாறி உள்ளது. கிழக்குவெளி வீதியில் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பு நவீன வசதிகளுடன் சுகாதார வளாகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகள் ஆகியும் பயன்பாடு இன்றி உள்ளது. அருகே உள்ள ஆண்களுக்கான சுகாதார வளாகமும் பராமரிப்பு இன்றி உள்ளதால் மக்கள் செல்வதற்கு தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
தெருகளில் தேங்கிய குப்பையை அகற்றவும், கழிவுநீர் தேங்காத வகையில் சாக்கடை தூர்வாரவும், சிறுவர் பூங்காவை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதுடன் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக் கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.