பதவி உயர்ந்தும் பழைய பணியை பரிதவிப்பு: தொடரும் ஆய்வாளர்கள்
பதவி உயர்ந்தும் பழைய பணியை பரிதவிப்பு: தொடரும் ஆய்வாளர்கள்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:06 AM
ADDED : நவ 07, 2026 02:13 AM
தேனி மாவட்டத்தில் தேனி, வீரபாண்டி, அன்னஞ்சி, போடி, ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம், ராசிங்காரபுரம், சின்னமனுார் உள்ளிட்ட 15க்கும் மேற்பட்ட துணை மின் நிலையங்கள் உள்ளன.
இந்த துணை மின் நிலையங்கள் மூலம் விவசாயம், வீடு, வணிக பயன்பாட்டிற்கு மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டத்தில் சுமார் 90 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீட்டு மின் இணைப்புகள் உள்ளன. வீடுகளின் பயன்படுத்தப்படும் மின் அளவை கணக்கெடுக்க மின் கணக்கீட்டாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் நகர பகுதிகளில் தினசரி 190 வீடுகள், ஊரக பகுதிகளில் 110 வீடுகளில் கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், தற்போது வீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் நகர் பகுதிகளில் 250 வீடுகள் வரையிலும், ஊரக பகுதிகளில் 200 வீடுகள் வரை கணக்கெடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் கணக்கெடுப்பு நாளில் ஒரு நாள் தாமதமாக சென்று கணக்கெடுத்தால் கூட மீட்டர் ரீடிங் அதிகரித்து மின்கட்டணம் உயர்ந்து விடுவதால் மக்கள் அவதியடைகின்றனர். கணக்கெடுப்பு பணியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் கூடுதலாக கணக்கெடுக்க வேண்டிய நெருக்கடியும் கணக்கீட்டாளர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
பதவி உயர்வு கிடைத்தும் பழைய பணியே
மின் கணக்கீட்டாளராக பணிபுரிபவர்களுக்கு மின் கணக்கீட்டு ஆய்வாளர் என்ற பதவி உயர்வு அளிக்கப்படுகிறது. இவர்கள் மின் கணக்கீட்டாளர்கள் சரியாக கணக்கீடப்படுகிறதா என ஆய்வு மட்டும் மேற்கொள்வார்கள். தவறுகள் இருந்தால் அதனை திருத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால், மாவட்டத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட கணக்கீட்டாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு ஓராண்டிற்கு முன் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கணக்கெடுப்பு பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையை சுட்டி காட்டி கணக்கெடுப்புபணியிலேயே ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர்.
பதவி உயர்வு பெற்ற கணக்கீட்டு ஆய்வாளர்கள் கூறுகையில், 'மின் கணக்கீட்டு பணிக்கு விரைவில் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். பதவி உயர்வு பெற்றுவிட்டோம் என உறவினர்கள்,நண்பர்களிடம் கூறினாலும் பழைய பணியிலேயே தொடரும் நிலை உள்ளது,' என்றனர்.