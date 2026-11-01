வைகை கரையில் குவியும் குப்பையால் மாசுபடும் ஆற்று நீர்: அம்மச்சியாபுரம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதி இன்றி மக்கள் தவிப்பு
வைகை கரையில் குவியும் குப்பையால் மாசுபடும் ஆற்று நீர்: அம்மச்சியாபுரம் ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதி இன்றி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:02 PM
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி ஒன்றியம், அம்மச்சியாபுரம் ஊராட்சியில் வைகை ஆற்றங்கரையில் குவியும் குப்பையால் ஆற்றுநீர் மாசுபட்டு வருகிறது, கிராமத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி பொதுமக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இந்த ஊராட்சியில் அம்மச்சியாபுரம், அழகர் நகர், வாய்க்கால்பட்டி கிராமங்களில் 5 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். மூல வைகை ஆற்றின் கரையில் உள்ள இக்கிராமத்திற்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் கிடைக்கவில்லை. ஆற்றில் உள்ள உறை கிணறுகளில் சுரக்கும் நீர் மேல்நிலைத் தொட்டியில் ஏற்றி விநியோகிக்கப்படுகிறது. குடிநீர் தினமும் போதுமான அளவு கிடைக்காததால் போர்வெல் மூலம் கிடைக்கும் நிலத்தடி நீரை மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். சுகாதாரமான குடிநீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். ஆற்றின் கரையில் பெரிய பாலம் அருகே குவியும் குப்பையால் ஆற்று நீர் மாசுபடுகிறது. குப்பை அகற்றும் நடவடிக்கை இல்லை. சாக்கடையில் குப்பை குவிந்துள்ளது. பொது இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற ஊராட்சி நிர்வாகம் அக்கறை செலுத்துவதில்லை. கிராமத்தில் நிலவும் பிரச்சனைகள் குறித்து இப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குடிநீர் வினியோகத்தில் குளறுபடி
விஜயகுமார், அம்மச்சியாபுரம்: குடிநீர் விநியோகத்தில் ஏற்படும் குளறுபடியால் அனைத்து பகுதிக்கும் சீராக குடிநீர் கிடைப்பதில்லை. நாடக மேடை அருகே பொது இடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு கைவிடப்பட்டது. மூல வைகை ஆற்றில் வரும் நீர் அம்மச்சியாபுரத்தை கடந்து செல்கிறது. நீர் வரத்து இல்லாத காலங்களில் இப்பகுதியில் கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. அம்மச்சியாபுரம் அருகே மூல வைகை ஆற்றில் தடுப்பணைகள் அமைத்து நீரை தேக்க வேண்டும்.
தெருக்களில் தேங்கும் கழிவுநீர்
சுரேஷ்குமார்,அம்மச்சியாபுரம்: கிராமத்தில் கழிவுநீர் வடிகால் பல இடங்களில் சேதம் அடைந்து தெருக்களில் கழிவு நீர் தேங்குகிறது. கிராமத்தில் சேரும் குப்பை அன்றாடம் அகற்றப்படுவதில்லை. வைகை ஆறு பெரிய பாலம் அருகே ஏற்படும் சுகாதார பாதிப்பு ஆற்று நீர் வழியாக அடுத்த இடங்களுக்கும் பரவுகிறது. ஆற்றின் கரைகளை திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக பயன்படுத்துகின்றனர். சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுகாதாரமான குடிநீர் அனைவருக்கும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகம்
அய்யணன், அம்மச்சியாபுரம்: சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் கேட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனுக்கள் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. அரசு உயர்நிலை,ஆரம்பப் பள்ளியை ஒட்டிச்செல்லும் சாக்கடையில் கசாப்புக்கடை கழிவுகளை கொட்டுகின்றனர். கழிவுநீர் தேங்கி கொசு தொல்லை அதிகமாகிறது. ஆண்கள், பெண்களுக்கு பொதுக்கழிப்பறை வசதி இல்லை. ஆற்றின் கரையில் உள்ள பெண்கள் கழிப்பறை பராமரிப்பின்றி மூடப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் சுகாதாரப் பாதிப்பு நிலவுகிறது. கிராமத்தில் போதை பொருட்கள் பயன்பாடு அதிகம் உள்ளது. அதை தடுக்கும் நடவடிக்கை இல்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு கிராமத்தின் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணிக்க வேண்டும். துணை சுகாதார நிலையம் இல்லாததால் அவசர சிகிச்சைக்கு பெண்கள், முதியோர் சிரமப்படுகின்றனர்.