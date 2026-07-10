﻿ ரோட்டோர கடைகள் இயந்திரம் மூலம் அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:25 AM
மூணாறு: மூணாறில் இரவோடு, இரவாக ரோட்டோரக் கடைகள் இயந்திரங்கள் மூலம் அகற்றப்பட்டதால் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
மூணாறில் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகள் நாளுக்கு, நாள் அதிகரித்து வருவதால், பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அதனால் அவற்றை அகற்ற தேசிய நெடுஞ்சாலை, பொதுப்பணி ஆகிய துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 2ம் மைல் முதல் போடிமெட்டு வரை உள்ள ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுமாறு அதிகாரிகள் கடந்த வாரம் நோட்டீஸ் அளித்தனர். ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றாததால், அவற்றை அதிகாரிகள் இயந்திரங்கள் மூலம் நேற்று முன்தினம் அகற்றினர்.
கொச்சி- - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறில் புறவழி சாலையில் 30 க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் இருந்தன. அவற்றை நேற்று முன்தினம் இரவோடு, இரவாக இயந்திரங்களை கொண்டு அகற்றினர்.
நேற்று காலை வழக்கம்போல் கடைகளுக்கு வந்தவர்கள், அவை நொறுங்கி கிடந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
கடைகளில் இருந்த பொருட்களும் சேதமடைந்ததால் பெண்கள் பலர் கதறி அழுதனர்.