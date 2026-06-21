கொச்சி- --தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சரிந்த பாறைகள்
கொச்சி- --தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சரிந்த பாறைகள்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:14 AM
மூணாறு: கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழைய மூணாறு ஹெட்ஒர்க்ஸ் அணை அருகே பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
கொச்சி - தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மூணாறு - கொச்சி இடையே 125 கி.மீ., தூரம் ரூ.1070 கோடியில் ரோடு அகலப்படுத்தும் பணி நடக்கிறது. அதற்கு ரோடுகளில் இயந்திரங்கள் மூலம் மண் எடுக்கப்பட்டதால், பல பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வருகிறது.
மூணாறு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் பழைய மூணாறில் ஹெட் ஒர்க்ஸ் அணை அருகே நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு மண்சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் சரிந்து ரோட்டில் விழுந்தன.
அதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. பாறைகள் சரிந்தபோது வாகனங்கள் செல்லாததால் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
நெடுஞ்சாலை துறையினர் பாறைகளை அகற்றி போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். அப்பகுதில் பல பாறைகள் உருண்டு விழும் நிலையில் ஆபத்தாக உள்ளதால் நிலச்சரிவு அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.