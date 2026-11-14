சொதப்பல் விழாவாக மாறி சுருளி சாரல் விழா: அமைச்சர் பேசாமல் சென்றதால் ஏமாற்றம்
சொதப்பல் விழாவாக மாறி சுருளி சாரல் விழா: அமைச்சர் பேசாமல் சென்றதால் ஏமாற்றம்
ADDED : நவ 14, 2026 04:57 PM
கம்பம்: சுருளி அருவி சாரல் விழாவை மாவட்ட நிர்வாகம் முறையான திட்டமிடாமல் சொதப்பியதால் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சம்பிரதாயத்திற்கு வந்தது போல் வந்து பேசாமலே சென்றார். பார்வையாளர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
சுருளி அருவியில் மாவட்ட நிர்வாகம், சுற்றுலா துறை இணைந்து இன்று (நவ.,14) சாரல் விழா நடத்தினர். இரு நாட்கள் நடைபெறும் என அறிவித்து அவசர கதியில் ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றினர்.
இன்று காலை விழாவிற்கு வந்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார் சாரல் விழாவை துவக்கி வைத்தார். மேடையில் அமைச்சரை கவுரவித்தார்கள். பரத நாட்டிய கலைஞர்களுக்கு கேடயங்களை வழங்கினார். 5 நிமிடங்கள் பரத நாட்டியம் பார்த்த அமைச்சர் பயணியர் விடுதிக்கு சென்றார். அவருடன் எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஜெகநாத் மிஸ்ரா, தங்கப் பாண்டி ( மதுரை மேற்கு ) இருந்தனர்.
அங்கு சாப்பிட்டவுடன் அமைச்சர் வைகை அணையில் தண்ணீர் திறப்பிற்கு சென்றார். அமைச்சருடன் கலெக்டரும் புறப்பட்டு விட்டார். சாரல் விழா மேடையில் இருக்கைகள் கூட போடப்படவில்லை. சாப்பிட்டு விட்டு அமைச்சர் நிகழ்ச்சி மேடைக்கு வருவார் என்று அங்கு அமர்ந்திருந்த, எம்.பி. தங்க தமிழ்செல்வன், எம்.எல்.ஏ. மகாராஜன் ஆகியோரும் விழாவில் பேசாமலே சென்றனர். கடந்த 2024 ல் 5 நாட்கள்நடந்த சாரல் விழா தற்போது 2 நாட்களாக சுருங்கி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அரசு துறைகள் சார்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஸ்டால்களும் ஏனோ தானோ இருந்தது. ஆனால் பார்வையாளர்கள் அதிகளவில் கூடியிருந்தனர். மொத்தத்தில் சுருளி சாரல் விழா சொதப்பல் விழாவாக மாறியது.
அமைச்சரை சூழ்ந்த கடைக்காரர்கள் :
சாரல் விழாவிற்கென அருவிக்குள் நுழையும் இடத்தில் ரோட்டோரங்களில் இருந்த 40 க்கும் மேற்பட்ட சிறு கடைகள் அகற்றப்பட்டன. அந்த கடைக்காரர்கள் அமைச்சரை சூழ்ந்து மனு கொடுத்தனர். தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குமுறினர். கலெக்டரிடம் கூறி தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர்.