ரோட்டோர திறந்தவெளி கிணறுகளால் பயணிகள் அச்சம்: அரசு உத்தரவிட்டும் பாதுகாப்பில் உள்ளாட்சிகள் மெத்தனம்
ரோட்டோர திறந்தவெளி கிணறுகளால் பயணிகள் அச்சம்: அரசு உத்தரவிட்டும் பாதுகாப்பில் உள்ளாட்சிகள் மெத்தனம்
ADDED : நவ 21, 2026 06:53 PM
போடி: மாவட்டத்தில் ரோட்டோரம் பாதுகாப்பு இல்லாத திறந்த வெளி கிணறுகளை கணக்கெடுத்து தடுப்புச்சுவர் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை பலகை அமைக்க அரசு உத்தரவிட்டு ஒன்றை ஆண்டுகள் ஆகியும் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் போடி அருகே அம்மாபட்டி, சிலமலை, மீனாட்சிபுரம், தேவாரம் அருகே லட்சுமிநாயக்கன் பட்டி, திம்மிநாயக்கன்பட்டி உட்பட பல்வேறு பகுதியில் ரோட்டோரம் பாதுகாப்பு இல்லாத திறந்த வெளி கிணறுகள் உள்ளன. கிணறுகள் உள்ள பகுதிகளில் தடுப்பு சுவர்கள் இல்லை. இந்த ரோடுகளில் தெரு விளக்குகள் இல்லாததால் இரவில் டூவீலர், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வரும்போது நிலை தடுமாறி கிணறு இருக்கும் இடம் தெரியாமல் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. ரோட்டோர கிணறு அமைந்துள்ள பகுதியில் தடுப்புச்சுவர், எச்சரிக்கை பலகை அமைக்க தொடர்ந்து மக்கள் வலியுறுத்தியும் யாரும் கண்டு கொள்வது இல்லை.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தூத்துக்குடி சாத்தான்குளம் அருகே 8 நபர்களுடன் சென்ற கார் நிலை தடுமாறி ரோட்டின் அருகில் இருந்த கிணற்றில் விழுந்ததில் 5 பேர் நீரில் மூழ்கி இறந்தனர். இச்சம்பவம் ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் நெடுஞ்சாலை, நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சிபகுதியில் தடுப்புச்சுவர் இல்லாத கிணறுகளை ஆய்வு செய்து கணக்கெடுக்கவும், திறந்த வெளி கிணறு இருந்தால் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கிணறுகளை பாதுகாப்பாக மூடவும், கிணறு சுற்றி தடுப்புச்சுவர், தடுப்புவேலி அமைக்கவும், ஆபத்தான கிணறுகளை நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டது.
பாதுகாப்பு இல்லாத 114 கிணறுகள்:
இதனை ஒட்டி தேனி மாவட்டத்தில் ரோட்டோரம் பாதுகாப்பு இல்லாத 114 கிணறுகளை நெடுஞ்சாலைத்துறை யினர் கணக்கெடுத்து தடுப்புசுவர் அமைப்பதற்கான பணியை துவக்கி உள்ளனர். ஆனால் நகராட்சி, பேரூராட்சி, உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் ரோட்டோரம் பாதுகாப்பு இல்லாத கிணறுகளை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மெத்தனம் காட்டில் வருகின்றனர். இதனால் மாவட்டத்தில் பல கிணறுகள் திறந்த நிலையில் உயிர் பலிவாங்கும் அபாயத்தில் உள்ளது.
பெரிய அளவில் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் மாவட்டத்தில் மெயின் ரோட்டோரம் உள்ள கிணறுகளை கணக்கெடுத்து தடுப்புச்சுவர், எச்சரிக்கை பலகை அமைத்திட உள்ளாட்சி நிர்வாகம் முன் வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.