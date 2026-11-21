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ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
தேனி: தேனியில் 50 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க ராயல் வாட்சஸ் நிறுவனத்தின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட புதிய ஷோரூமை ஸ்ரீ என்.பி.ஆர்., ஜூவல்லர்ஸ் உரிமையாளர் சத்யநாராயணன் திறந்து வைத்தார்.
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தேனி மாவட்ட தலைவர் செல்வக்குமார், தேனி பிசினஸ் போரம் நிறுவனர் முத்து செந்தில்குமார், அகிலா ஜூவல்லரி பிரேம்சாய், ஜெயந்தி, விஜயா ஏஜென்சீஸ் ராமச்சந்திரன், விஸ்கொயர் விஜயகுமார், ஜி.எஸ்.டி., அட்வகேட் மகேந்திரன், ராமநாதன் பைப்ஸ் ராமநாதன், தேவா பர்னிச்சர் பெத்தனசாமி, சுகா டூர்ஸ் மகாதேவன், ஸ்ரீராமா மெட்டல் ராஜேஸ் குப்தா, சி.எப்., இன்டீரியர் சூரஸ், தேனி பிசினஸ் போரம் தேனி தலைவர் ஜெயகார்த்திகேயன், விஜயா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் பாலாஜி, ஸ்ரீமுருகன் ஜூவல்லரி நாகராஜன், சங்கீதா ஜூவல்லர்ஸ் சரவணக்குமார், விஜயா அக்ரோ பிரசன்னா, ஸ்ரீ பவானி டிரேடர்ஸ் தினேஷ் கண்ணன், அரசன் மொபைல் மணிகண்டன், எல்.ஐ.சி., முகவர் சுந்தரேசன், டைமன் ஏஜென்ஸி கபில், குவாலிட்டி லேப் தனபாலன், ரிதாபிசாரியா கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். நிறுவன உரிமையாளர்கள் நாககார்த்திகேயன், சபரீஸ்வரி திறப்பு விழா ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.