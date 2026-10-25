வீட்டில் இருந்து வேலை என கூறி ரூ.12.11 லட்சம் மோசடி

வீட்டில் இருந்து வேலை என கூறி ரூ.12.11 லட்சம் மோசடி
வீட்டில் இருந்து வேலை என கூறி ரூ.12.11 லட்சம் மோசடி
ADDED : செப் 29, 2026 04:42 PM
தேனி, செப்.30–
வீட்டில் இருந்து வேலை என கூறி பெரியகுளத்தை சேர்ந்த அப்துல் அஜிஸ் 50, என்பவரிடம் ரூ.12.11 லட்சம் மோசடி செய்தவர்கள் குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பெரியகுளம் கீழ வடகரையை சேர்ந்தவர் அப்துல் அஜிஸ். ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார். இவர் டெலிகிராம் என்ற சமூக வலைத்தளத்தை பயன்படுத்தினார். அப்போது கவிதா என்ற பெயரில் ஒருவர் அவரை அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். அவர் வீட்டில் இருந்தபடி ரியல் எஸ்டேட் சார்ந்த வேலை பார்க்கலாம் என்றார். அதாவது, ஆன்லைனில் அவர்கள் அனுப்பும் ரியல் எஸ்டேட் ஆர்டர்களை ஏற்று சப்மிட் கொடுக்க வேண்டும். இதற்கு பயிற்சி வழங்கப்படும் எனவும், அதற்கு ரூ.8 ஆயிரம் கட்டணம் செலுத்த கூறினார். அதை நம்பி அப்துல் அஜிஸ், கவிதா உள்பட சிலர் தொடர்பு கொண்டு கூறியபடி பல்வேறு வங்கி கணக்குகளுக்கு ரூ.12.11 லட்சத்தை அனுப்பினார். அவரது ஐ.டி.,யில் கமிஷன் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டது. ஆனால் அவருக்கு அத்தொகையை கொடுக்காமல் ஏமாற்றினர். மேலும் ரூ.10 லட்சம் அனுப்பினால் தான், ரூ.12.11 லட்சத்தை பெற முடியும் என்றனர். ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த அப்துல் அஜிஸ், ஆன்லைனில் புகார் செய்தார். அதன்பேரில் தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.