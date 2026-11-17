பால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.13 லட்சம் முறைகேடு: செயலர் உட்பட இருவர் சஸ்பெண்ட்
பால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.13 லட்சம் முறைகேடு: செயலர் உட்பட இருவர் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
தேனி: தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பதிவேடுகளில் பென்சிலால் எழுதி இரு ஆண்டுகளில் ரூ.13 லட்சம் முறைகேடு செய்த சங்க செயலர் வெள்ளைபாண்டியன், காசாளர் தங்கபாண்டியன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
பெரியகுளம் பால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் இரு மாதங்களுக்கு முன் பால் வளத்துறை துணை பதிவாளர் வெங்கடேஷ், சார்பதிவாளர் முருகன் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். வரவு செலவு பராமரிப்பு பதிவேடுகளில் பென்சிலால் எழுதி வருவதை கண்டறிந்தனர். அனைத்து பதிவேடுகளையும் அதிகாரிகள் எடுத்து சென்று பால் வள துணைப்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்தனர். அதில் இரு ஆண்டுகளாக வரவு செலவு கணக்குகள் பென்சிலால் எழுதியது தெரியவந்தது. மேலும் பதிவேடுகளின் படி இருப்புத்தொகை ரூ.13 லட்சம் என காட்டியது. ஆனால், சங்க கணக்கில் பணம் இருப்பு இல்லை என சங்க செயலளர் வெள்ளை பாண்டியன் தெரிவித்தார். இதனை தொடர்ந்து நடத்திய முதற்கட்ட ஆய்வில் ரூ.13 லட்சம் முறைகேடு நடந்தது தெரிந்தது. செயலர் வெள்ளைபாண்டியன், காசாளர் தங்கபாண்டியனை சஸ்பெண்ட் செய்து சார்பதிவாளர் முருகன் உத்தரவிட்டார்.
இது குறித்து விரிவாக விசாரித்து அறிக்கை சமர்பிக்க முதுநிலை ஆய்வாளர் நாகராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பால் வள துணைப்பதிவாளர் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘விசாரணையில் பால்வளத்துறை, ஆவின் நிர்வாகத்தில் பணிபுரிவோருக்கும் முறைகேட்டில் தொடர்பு உள்ளதாக தெரிகிறது. முதற்கட்ட விசாரணையில் ரூ.13 லட்சம் வரை முறைகேடு தெரிந்துள்ளது. ஆனால், கையாடல் தொகை ரூ.25 லட்சத்திற்கும் அதிகம் இருக்கும். இந்த முறைகேடால் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்,’என்றார்.