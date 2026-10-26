கிரெடிட் கார்டு மீது அபராதம் என ரூ.1.32 லட்சம் மோசடி
கிரெடிட் கார்டு மீது அபராதம் என ரூ.1.32 லட்சம் மோசடி
UPDATED : அக் 11, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:24 PM
தேனி: கிரெடிட் கார்டிற்கு அபராதம் விதித்துள்ளதாக கூறி அல்லிநகம் வெங்கலா நகர் தாமரை செல்வி 41,யிடம் ரூ.1.32 லட்சம் மோசடி செய்தவர்களை வழக்கு பதிந்து தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகம் தாமரை செல்வி. பெட்டி கடை வைத்துள்ளார். இவர் தனியார் வங்கியில் கிரேடிட் கார்டு வாங்கி பயன்படுத்துகிறார். இந்நிலையில் செப்.,12 ல் இவரை அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட மர்மநபர்கள் வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு பிரிவு அலுவலர்கள் என கூறினர். மேலும் தாமரை செல்வி கிரெடிட் கார்டு மீது ரூ.2,500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அபராதத்தை நீக்க ஒரு செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய கூறினர். இதனை நம்பி ஒரு செயலியை தாமரை செல்விய பதிவிறக்கம் செய்தார். செயலியில் கேட்டிருந்த வங்கி, கிரெடிட் கார்டு விபரங்களை பதிவிட்டார். அலைபேசிக்கு வந்த ஓ.டி.பி.,யும் பதிவு செய்தார். சிறிது நேரத்தில் தாமரை செல்வி கிரெடிட் கார்டில் இருந்து 3 தவணைகளாக ரூ.1.32 லட்சம் எடுக்கப்பட்டது. ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த தாமரை செல்வி, தேனி சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் செய்தார். எஸ்.ஐ., தாமரை செல்வன் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கிறார்.