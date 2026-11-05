ரூ.1.51 கோடி நலத்திட்ட உதவி அமைச்சர் வழங்கினார்

UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
தேனி: தேனியில் ரூ.1.51 கோடி மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வழங்கினார்.
தேனி அருகே வீரபாண்டியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பயனாளிகளுக்கு வீட்டு மனை பட்டா, பணி ஆணை, கடனுதவி என 2409 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1.51 கோடி மதிப்புள்ள நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். பாலார்பட்டி அரசு கள்ளர் நடுநிலை பள்ளி, வளையப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளிகளில் தலா 4 புதிய வகுப்பறைகள், ஏ.காமாட்சிபுரத்தில் புது அங்கன்வாடி மைய கட்டடம், ஆசாசரிபட்டியில் தொடக்க சுகாதார நிலைய கட்டடம், வண்டல் மண் கண்காணிப்பு அமைப்பு, மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் செயற்கை புல்தரை பாக்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானம் என 9 திட்டங்களை திறந்து வைத்தார். மொத்தம் ரூ.72.88 கோடியில் நிறைவேற்றபட்ட திட்டங்கள் துவக்கப்பட்டன. ரூ.11.83 கோடியில் 333 புதிய கட்டட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இதில் சப் கலெக்டர் தவலேந்து, ஊரக வளர்ச்சி துறை திட்ட இயக்குனர் துஷார் ஸ்ரீஹர் ஷிண்டே, ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ், எம்.எல்.ஏ.க்கள் சபரி ஐயங்கரன், ஜெகநாத் மிஸ்ரா, தங்க பாண்டி (மதுரை மேற்கு) உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஜெனரேட்டர் மூலம் மின் சப்ளை
தேனியில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் மின்தடை ஏற்படாமல் இருக்க, நிகழ்ச்சி நடந்த 1:30 மணி நேரம் ஜெனரேட்டர் மூலம் மின் சப்ளை வழங்கப்பட்டது.