பட்டா மாறுதலுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம்: பெண் வி.ஏ.ஓ., கைது
பட்டா மாறுதலுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம்: பெண் வி.ஏ.ஓ., கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 10:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:48 AM
பெரியகுளம்: தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே டி.கள்ளிப்பட்டி பெரியார் காலனி விவசாயி காளிராஜ் 67. இவர் தாயார் காளியம்மாள் பெயரிலுள்ள புஞ்சை நிலத்தை, தன் 4 மகன்களுக்கு எழுதிக் கொடுத்தார். காளிராஜ் தன் பங்கிற்கு வந்த 58.45 சென்டினை தன் பெயரில் பட்டா மாறுதல் செய்ய தாமரைக்குளம் பிட் -1 வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். அப்போது பட்டா மாறுதலுக்கு வி.ஏ.ஓ., வித்யா 41, ரூ.20,000 லஞ்சம் கேட்டார். காளிராஜ் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார்.
ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை வி.ஏ.ஓ., வித்யாவிடம், நேற்று மதியம் 12:45 மணிக்கு காளிராஜ் கொடுத்தார். வித்யா அப்பணத்தை அருகிலிருந்த புரோக்கர் மருதுவிடம் 28, கொடுத்தார். அப்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், வி.ஏ.ஓ., வித்யா மற்றும் புரோக்கர் மருதுவை கைது செய்தனர்.