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பெரியகுளம் மதுபாரில் ரூ.24 லட்சம் திருட்டு

பெரியகுளம் மதுபாரில் ரூ.24 லட்சம் திருட்டு

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM

ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM

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பெரியகுளம்:

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தேவதானப்பட்டி அருகே புல்லக்காபட்டி முத்தாலம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார் 46.

வத்தலக்குண்டைச் சேர்ந்த இவரது நண்பர் மகேந்திரன். இவர்கள், உசிலம்பட்டி செந்தில்குமார், சருத்துப்பட்டி கணேசன், கம்பம் சரவணன் ஆகிய 5 பேர் மது பார் பங்குதாரர்களாக உள்ளனர்.

இவர்கள் பெரியகுளம் பஸ்ஸ்டாண்ட் எதிர்ப்புறம் 'ஜாலிமனமகிழ்' என்ற பெயரில் மதுபார் நடத்தினர். இதில் பெரியகுளம் வீரேஸ்வரன் கோயில் தெரு தனபாலன் மேலாளராக உள்ளார். தெய்வேந்திரபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரேம், செந்தில்குமார் கேஷியர்களாக வேலை செய்கின்றனர்.

நான்கு நாட்களாக மது விற்பனை செய்தது மற்றும் கையிருப்பு ரூ.92 ஆயிரம் உட்பட ரூ.24 லட்சத்து 8 ஆயிரத்தை பாரிலுள்ள பீரோவில் வைத்து பூட்டி சென்றனர். இரவில் மர்மநபர்கள் கூரை வழியாக இறங்கி பீரோவை உடைத்து ரூ.24 லட்சத்து 8 ஆயிரத்தை திருடிச் சென்றனர். ஜெயக்குமார் புகாரில் வடகரை போலீசார் திருடிச் சென்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.

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